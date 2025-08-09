Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Kelionės

Vieta Lietuvoje, kuri jus gydys tiesiog kvėpuojant: nepamirškite apsilankyti

2025-08-09 10:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-09 10:15

Pasirodo, Birštone galima pasijausti taip, lyg būtum prie jūros – ir visai be ilgos kelionės į Palangą tiems, kurie gyvena šiek tiek atokiau. Laidos „Maisto kelias“ vedėjai atrado vieną unikaliausių kurorto objektų – mineralinio vandens garinimo bokštą, kuris gydo tiesiog kvėpuojant.

1

Keliaudami po sveikatingumu garsėjantį Birštoną, Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Martynas Lavickas užsuko į dar vieną išskirtinę vietą – druskupį, arba kitaip, mineralinio vandens garinimo bokštą. Tai ne tik įspūdingas architektūrinis objektas, bet ir nemokama terapija kiekvienam praeiviui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Birštono druskupis – tai viena unikaliausių vietų kurorte, kuri ne tik traukia akį, bet ir gydo kvėpavimu.

„Tai – mineralinio vandens garinimo bokštas. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip kažkoks objektas parke, bet jis turi savo paskirtį“, – pasakojo M. Lavickas.

REKLAMA

„Tikrai taip. Čia iš požeminio gręžinio „Rūta teka mineralinis vanduo. Jis bėga medine šakota sienele ir vyksta garavimo procesas – taip aplinkinis oras prisotinamas mineralais. Lyg būtum pajūryje“, – komentavo V. Poderytė-Bernatavičė.

Šis druskupis turi labai didelę naudą žmogaus sveikatai, stiprindamas imuninę sistemą. Taip pat padeda odai ir nervų sistemai.

„Puikus statinys. Ateini, pasivaikštai, pakvėpuoji ir tarsi sudalyvauji mini haloterapijoje“, – sakė laidos vedėja.

Kaip atrodo ši įspūdinga vieta ir daugiau vertingų patarimų sužinosite viršuje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Maisto kelias“ žiūrėkite šeštadieniais 09:00 per TV3.

