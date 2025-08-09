Vieta Lietuvoje, kuri jus gydys tiesiog kvėpuojant: nepamirškite apsilankyti

Keliaudami po sveikatingumu garsėjantį Birštoną, Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Martynas Lavickas užsuko į dar vieną išskirtinę vietą – druskupį, arba kitaip, mineralinio vandens garinimo bokštą. Tai ne tik įspūdingas architektūrinis objektas, bet ir nemokama terapija kiekvienam praeiviui.
Birštono druskupis – tai viena unikaliausių vietų kurorte, kuri ne tik traukia akį, bet ir gydo kvėpavimu.
„Tai – mineralinio vandens garinimo bokštas. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip kažkoks objektas parke, bet jis turi savo paskirtį“, – pasakojo M. Lavickas.
„Tikrai taip. Čia iš požeminio gręžinio „Rūta“ teka mineralinis vanduo. Jis bėga medine šakota sienele ir vyksta garavimo procesas – taip aplinkinis oras prisotinamas mineralais. Lyg būtum pajūryje“, – komentavo V. Poderytė-Bernatavičė.
Šis druskupis turi labai didelę naudą žmogaus sveikatai, stiprindamas imuninę sistemą. Taip pat padeda odai ir nervų sistemai.
„Puikus statinys. Ateini, pasivaikštai, pakvėpuoji ir tarsi sudalyvauji mini haloterapijoje“, – sakė laidos vedėja.
Kaip atrodo ši įspūdinga vieta ir daugiau vertingų patarimų sužinosite viršuje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Maisto kelias“ žiūrėkite šeštadieniais 09:00 per TV3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!