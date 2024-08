Atsisveikinkite su spuogais: štai, kas padės jų atsikratyti

Naujienų portalui tv3.lt kosmetologė Ugnė Skuturnaitė atskleidžia, kokias priemones reikia naudoti spuogų naikinimui ir ko geriau nedaryti, norint jų išvengti.

Kas sukelia spuogus?

Kosmetologė sako, kad aknė vien dėl priemonių neatsiranda, o giluminiai bėrimai atsiranda dėl rimtesnių problemų. Nors naudojamos priemonės gali užkimšti odą arba nepakankamai ją išvalyti, tai tikros aknės nesukelia.

„Bėrimų priežastys gali būti dėl aknės bakterijos, hormonų disbalanso, streso, mitybos, kaip greitas maistas, gliukozės, laktozės. Dažniausiai žmonėms oda labai reaguoja, pasireiškia netoleravimas ir virškinamojo trakto sutrikimai, tokios kaip žarnyno bakterijos“, – pažymi specialistė.

Pasak jos, svarbu suprasti pagrindinius veiksnius, kurie gali lemti spuogų atsiradimą. Jei bėrimai nėra labai dažni ar stiprūs – pavyzdžiui, jei tai tik paprastos pustulės arba komedonai – dažniausiai priežastis gali būti nepakankamas veido valymas arba per švelnios odos priežiūros priemonės.

„Bėrimai gali būti įvairių tipų: neuždegiminiai, atviri komedonai ir uždari komedonai. Jei jų yra daugiau, bakterijoms patekus į komedoną, gali atsirasti uždegiminių bėrimų. Tokiais atvejais dažniausiai pakanka pakeisti odos priežiūros priemones.

Tačiau jei dažnai pasitaiko uždegiminių bėrimų, tokių kaip papulės, pustulės, mazgeliai ar giluminiai bėrimai, kurių viršūnėlės nesimato, reikėtų ieškoti rimtesnių problemų ir atlikti įvairius tyrimus“, – sako U. Skuturnaitė.

Jos teigimu, komedonai, dar vadinami inkštirais, turi juodas viršūnėles, kurias lengva matyti. Uždari komedonai dažniausiai neparodo uždegimo požymių ir atrodo kaip nedideli iškilimai, kurie vėliau gali virsti bėrimais.

Bėrimų tipai vizualiai skiriasi: papulės yra mažesnės ir su silpnesniu uždegimu, pustulės turi gelsvesnę viršūnėlę, o mazgeliai – didesni, giluminiai ir dažniausiai raudoni. Mazgeliai dažnai rodo sunkesnę aknės formą.

Priemonės, padedančios išnaikinti spuogus

Kosmetologė pabrėžia, kad priemonės, kurios turėtų būti naudojamos, yra vietiniai tepaliukai, serumai, slopinantys uždegimą. Dažniausiai rekomenduojama naudoti priemones, kurios turi salicilo rūgšties arba arbatmedžio aliejaus, nes jos padeda sausinti ir džiovinti bėrimus.

Norint efektyviai valyti veidą, pasak specialistės, kai yra daugiau komedonų ar bėrimų, svarbu pasirinkti prausiklius, kurie gerai atlieka valymo funkciją, jei oda nėra per daug jautri.

Tokiems produktams reikėtų turėti salicilo rūgšties arba AHA rūgščių. AHA rūgštis padeda nuimti negyvų ląstelių sluoksnį nuo epidermio paviršiaus ir mažina randelius po postaknės. Niacinamidas veikia raminančiai ir priešuždegimiškai.

Tuo tarpu salicilo rūgštis turėtų būti randama prausikliuose ir vietiniuose preparatuose, o AHA rūgštis – tonikuose. Svarbiausia yra atkreipti dėmesį į ingredientus, kad pasirinkti produktai būtų veiksmingi ir atitiktų odos poreikius.

Veido priežiūros klaidos, kurių vertėtų vengti

Kosmetologė atskleidžia, kad žmonės, turintys spuogų, dažnai mano, jog specifinis kremas yra pagrindinė problema, todėl nuolat keičia kremus. Tačiau dažniausiai spuogus sukelia netinkamas prausiklis, kuris būna per švelnus odai.

„Dažniausiai žmonės mėgsta rinktis priemones pagal kvapą, o ne pagal ingredientus. Jeigu oda jautri, svarbu būtų žinoti, ar ji yra per daug nedehidratavusi, ar nepažeistas apsauginis odos barjeras.

Tada negalima naudoti stiprių prausiklių. Svarbiausia eiti pas tam tikrus specialistus ir ieškotis pagalbos, mažiau „Tiktoke“ ieškoti pagalbos“, – pabrėžia ji.

U. Skuturnaitė rekomenduoja naudoti priemones, specialiai sukurtas jūsų odos tipui. Pasak jos, natūraliausias požiūris būtų stebėti ir palaikyti organizmo sveikatą, atkreipiant dėmesį į tai, kaip jūsų oda reaguoja į maisto produktus, tokius kaip cukrus, gliukozė ar laktozė, ir stengtis sveikiau maitintis.

„Taip pat svarbu stebėti, ar spuogai nėra hormoninio, pavyzdžiui, priešmenstruacinio pobūdžio. Nesijaudinkite dėl tokių spuogų, nes jie gali būti laikinas hormonų disbalansas.

Namų sąlygomis būtina vengti spuogų spaudymo, kad nesukeltumėte bakterijų plitimo ir nesukurtumėte papildomų bėrimų. Atsisakykite įpročio liesti veidą“, – pataria specialistė.

Kosmetologė sako kad svarbu turėti tinkamą odos priežiūros rutiną, įtraukiant prausiklį, toniką ir kremą, taip pat naudoti SPF apsaugą. Be to, rekomenduojama bent kartą ar du per metus apsilankyti pas kosmetologą.

Jei tai nepadeda, patariama kreiptis į gydytojus ir, jei dermatologas neranda aknės bakterijos, pasitikrinti virškinimo trakto sveikatą bei išsitirti hormonų disbalansą, ar jis nėra per didelis.