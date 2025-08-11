Ar mus beria spuogais tol, kol esame jauni – gydytojas atsako, kaip gydyti odą

Gydytojas dermatovenerologas Tadas Raudonis pasakoja, kokios yra šios ligos stadijos, ar ji gali praeiti negydoma ir kokie galimi gydymo būdai, kiek ji paveldima ir daugybę kitų naudingų dalykų. Daugiau apie tai – naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“.
Aknės priežastys ir gydymas
„Aknę lemia daug įvairių veiksnių, turbūt vienas esminių yra paveldėjimas. Dažnai sulaukiame kabinete visos šeimynos, pradedant tėvais, kurie jau trisdešimties, keturiasdešimties ir vis dar turi spuogų, ir atveda savo vaikus, paauglius, 12-13 metų, kuriems jau reikia gydymo“, – sako gydytojas.
Nors aknė gali būti lengvos formos, jos užleisti nereikėtų ir pirmiausia pagalbos kreiptis, pavyzdžiui, į vaistininką, kuris rekomenduotų esant aknei tinkamą prausiklį ir kremą. Jei per keletą mėnesių situacija nepagerėtų, tuomet pagalbos reikia ieškoti pas šeimos gydytoją arba gydytoją dermatologą.
„Visų pirma, reikėtų suprasti, priimti tai, kad nėra normalu, kad veidas yra nuolat išbertas ir nereikia to priimti kaip normos, kad, na, tokia jau ta paauglystė ir teks tai išgyventi. Yra normalu gyventi be spuogų, tikrai yra priemonių ir vaistų, kurie padeda panaikinti spuogus visiškai. Tiesiog reikėtų nedelsti“, – paaiškino T. Raudonis.
Gydytojas pataria, jeigu matome, kad atsiranda įdubimai po spuogų, kurie lieka, nemažėja, nenyksta, arba jau formuojasi akivaizdžiai matomi randeliai, tada jau tikrai atėjo laikas apsilankyti pas gydytoją dermatologą.
Koks maistas labiau tinkamas sergant akne, o kas gali paskatinti bėrimus, per kiek laiko tinkamai prižiūrima lengvos stadijos aknė turėtų išnykti ir dar daugiau apie tai kviečiame žiūrėti naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pašnekovo ir temos pristatymas
00:20 Ar tiesa, kai esi jaunas, tik tada ir turi spuogų?
03:20 Aknė turi kelias formas: štai, kaip atpažinti
05:40 Kas nutinka, kai patys pradedame spausti spuogus – gydytojas vardija galimas komplikacijas
07:40 Kaip gydoma aknė arba paprastieji spuogai: įsidėmėkite šiuos žingsnius
13:50 Ar saulė padeda naikinti spuogus? Papildomos priemonės, kurios gali padėti
16:40 Randai po aknės gali likti visam gyvenimui, kaip jie šalinami?
19:50 Ar aknė gali praeiti savaime?
20:40 Maistas ir aknė: kas gali padėti veido odai, o kas – pakenkti?
23:40 Kaip atpažinti aknę? Kitos ligos turi panašumų
25:20 Aknė labai pablogina gyvenimo kokybę, kelia skausmą, paaugliams gali būti ir suicidinių minčių
26:50 Nuo ko pradėti aknės gydymą: gydytojas vardija patarimus
28:10 Per kiek laiko galima išgydyti aknę?