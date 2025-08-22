Sumažinkite nugaros skausmą: štai kas jums padės

Ji dalijasi patarimais, ką daryti užklupus nugaros skausmui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kodėl ima skaudėti nugarą?
„Nugaros skausmo priežasčių gali būti įvairių. Dažniausiai tai – netaisyklinga laikysena, ilgas sėdėjimas, per mažas fizinis aktyvumas arba netinkamai atliekami pratimai treniruočių metu.
Skausmą taip pat gali sukelti traumos, raumenų patempimai ar nervų uždegimai. O kartais priežastis slypi ne pačioje nugaroje – skausmą gali lemti inkstų, širdies ir kraujagyslių ligos“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Nors dažniausiai nugaros skausmą patiria sėdimą darbą dirbantys ir mažai judantys žmonės, skausmų rizika gali padidėti ir kitais atvejais:
„Nugaros skausmų riziką gali padidinti antsvoris, silpni pilvo ir nugaros raumenys, netaisyklinga laikysena ar įprotis kelti sunkius daiktus netinkamai juos laikant.
Taip pat nugaros skausmai dažniau pasireiškia ir tiems, kurie patiria nuolatinį stresą – tuomet įtampa gali pasireikšti raumenų spazmais ir skausmu“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Kaip numalšinti skausmą?
Jei pradėjo skaudėti nugarą, pirmiausia vaistininkė pataria įsivertinti – ar tai staiga atsiradęs skausmas, ar ilgalaikis.
„Norint numalšinti skausmą, svarbu žinoti, kokias priemones rinktis – šildančias, šaldančias ar priešuždegimines.
Pavyzdžiui, šaldantys kompresai naudojami ūmiais atvejais, esant traumai, sumušimui, patempimui – jie gali sumažinti skausmą, patinimą, uždegimą ir padėti atpalaiduoti raumenis.
Tuo tarpu šildomieji kompresai labiau tinka norint palengvinti lėtinius skausmus“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Anot jos, kitas veiksmingas būdas – lengvi tempimo ir mobilumo pratimai, kurie gali palengvinti kraujotaką ir sumažinti raumenų sustingą. Net kelių minučių prasitempimas ryte ar po darbo vakare gali palengvinti susikaupusį diskomfortą nugaroje.
„Pagelbėti gali ir tinkamas poilsis. Miegas ant ne per minkšto čiužinio, taisyklinga kūno padėtis bei pertraukos dienos metu mažina stuburo apkrovą.
Be to, svarbu vengti streso – atsipalaidavimo technikos ar gilus kvėpavimas padeda sumažinti raumenų įtampą, kuri dažnai prisideda prie skausmo“, – teigia E. Ramaškienė.
Jei skausmas nepraeina per keletą dieną, o negana to dar stiprėja ir plinta į kojas, atsiranda tirpimo jausmas ar silpnumas, vaistininkė pataria kreiptis į gydytoją. Anot jos, tai gali būti rimtesnių sveikatos problemų požymis.
