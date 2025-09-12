Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę į ligoninę atvežtą palangiškį ašarų nesulaikė net medikai: negalėjo patikėti, kas jam nutiko

2025-09-12 19:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-12 19:00

Palangoje gyvenantis 35-erių architektūros studentas Edvinas Vygontas šiandien savo istoriją vadina ne nelaime, o įvykiu. Įvykiu, kuris prieš beveik dvejus metus akimirksniu apvertė gyvenimą aukštyn kojomis ir privertė pažvelgti į save bei pasaulį visai kitu kampu.

Pamatę į ligoninę atvežtą palangiškį ašarų nesulaikė net medikai: negalėjo patikėti, kas jam nutiko (nuotr. asm. archyvo, 123rf.com)
11

Palangoje gyvenantis 35-erių architektūros studentas Edvinas Vygontas šiandien savo istoriją vadina ne nelaime, o įvykiu. Įvykiu, kuris prieš beveik dvejus metus akimirksniu apvertė gyvenimą aukštyn kojomis ir privertė pažvelgti į save bei pasaulį visai kitu kampu.

REKLAMA
1

„Tai buvo įvykis, apvertęs gyvenimą 180 laipsnių. Nuo tos dienos labai daug kas pasikeitė. Nors susilaužiau stuburą, bet nepasilaužė mano dvasia“, – atvirauja jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Studijų metais Vilniuje Edvinas gyveno nedideliame, lofto tipo bute Naujamiestyje, kuris žavėjo savo penkių metrų lubomis ir baltomis sienomis. Tačiau už šios estetikos slypėjo pavojus – ne vienas draugas laiptus, vedusius į antresolę, vadino „savižudžių laiptais“.

REKLAMA
REKLAMA

Pamatę į ligoninę atvežtą palangiškį ašarų nesulaikė net medikai: negalėjo patikėti, kas jam nutiko
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pamatę į ligoninę atvežtą palangiškį ašarų nesulaikė net medikai: negalėjo patikėti, kas jam nutiko

Atskleidė, kas įvyko lemtingąją dieną

Edvinas prisimena, kad į nuomojamą loftą atsikraustė pradėjęs studijuoti architektūrą Vilniuje. Butas jį traukė savo erdve – aukštomis lubomis ir šviesa, tačiau, kaip pats sako, jis buvo „protingai išplanuotas erdvės prasme, bet visiškai neprotingai saugumo atžvilgiu“.

REKLAMA

„Laiptai buvo padaryti lyg iš dėžių. Ten buvo pusiniai laiptai, kur vieną pėdą reikia dėti aukščiau, kitą – žemiau“, – pasakoja vyras.

Studento gyvenimui būtinas darbo stalas tilpo tik antresolės aukšte, kur šalia čiužinio vos užteko vietos.

„Ten įtalpinau patį mažiausią stalą, kokį sugebėjau atrasti, ir pastačiau savo didelį kompiuterį. Vienintelė vieta buvo tokia, kad už manęs gal už 20 cm jau buvo laiptai – jokių turėklų, nieko“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

Lemtingo momento Edvinas neprisimena iki galo. Jis teigia, kad bandė stotis, tačiau slydo ir nugara krito į bedugnę – greičiausiai ant laiptų, nes patirti sužeidimai buvo nežmoniški. Jam lūžo stuburas keliose vietose, skilo pamatinis kaukolės kaulas.

Prognozės buvo kraupios: „Sakė, kad jei atsikelsiu, tai tik vegetacinėje stadijoje, o pradžioje pragulėjau komoje tris dienas.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Edvinas pasakoja nubudęs su netikėtu požiūriu: „Ačiū Dievui, aš atsikėliau ir atsikėliau pozityvus, su tokiais žodžiais: „Velniop tas kojas, aš bent jau gyvas“. Galvojau, kad bus trys mėnesiai ir aš jau atsistosiu ant kojų. Pasirodo, viskas truko daug ilgiau.“

Pasak jo, tik rugpjūtį jis pilnai suvokė, kokioje sunkioje situacijoje atsidūrė, tačiau jo pozityvumas niekur nedingo. Edvinas sako susitaikęs, kad sveikimas – itin lėtas procesas, tačiau kupinas mažų pergalių.

REKLAMA

„Čia reikia labai džiaugtis smulkiais dalykais. Pavyzdžiui, pajutimas vieno kojos piršto. Minimalūs dalykai, bet jie sudaro visą saują“, – atskleidžia jis.

Dabar Edvinas geba pats savimi pasirūpinti ir tiki ateitimi, pabrėždamas, kad jo pasiekimai yra milžiniški, nors kitų akimis gali atrodyti tik kaip mažas pūkelis – jis žengia smulkiais žingsneliais į priekį ir nesiruošia sustoti.

REKLAMA

Dabartinė Edvino gyvenimo kasdienybė

Pasak Edvino, šiandien jo kasdienybė po patirtos traumos yra be galo įtempta – jis jaučiasi dirbantis už keturis žmones. Didelę dalį laiko užima studijos, kuriose pirmą kartą gyvenime atsirado skolų. Anksčiau, studijuodamas bakalaurą, jis buvo visiškas pirmūnas savo kurse ir per visus ketverius metus gavo vos vieną devynetą, o dabar teko susidurti su kitokia realybe.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„O dabar esu tame momente, kad likau su skolomis, nes fiziškai nespėjau sutvarkyti tiek su mokslais, tiek su reabilitacija, nes niekaip neįvaizdavau, kad ji galėtų būt tokia intensyvi“, – pripažįsta jis.

Edvinas pasakoja, kad šiuo metu vyksta lėšų rinkimas jo sekančiam žingsniui – kelionei į Indiją. Pats sau tapęs reklamos ir marketingo vadovu, jis ėmėsi kūrybinės veiklos ir pradėjo gaminti džemperių bei marškinių liniją. Taip jis atsidėkoja aukotojams, nes nenori tiesiog prašyti pinigų – siekia atidirbti už kiekvieną paaukotą centą.

REKLAMA

„Žmonėms tai patinka, nes jie, kažką atiduodami, ką nors gauna atgal“, – sako vyras.

Jo diena susideda iš daugybės skirtingų veiklų – rytais pirmiausia sėda prie mokslų, vėliau imasi spaudos darbų, planuoja dienos užduotis, vakare filmuoja turinį, o šalia visko dar iškyla ir šeimos reikalai.

Be to, kiekvieną dieną jis jungiasi į „TikTok“ tiesiogines transliacijas. Ten Edvinas dalijasi savo patirtimi, įkvepia kitus ir primena: „Aš žmonėms pasakoju, kad vežimėlis nėra galutinis taškas, o tik tarpinė stotelė. Dažnu atveju atsistoti yra įmanoma.“

REKLAMA

Perduoda žinutę skaitytojams

Edvinas neslepia – didžiausias variklis, stumiantis jį pirmyn, yra žmonės, kurie tiki jo svajone ir prisideda prie jos įgyvendinimo. Aukotojams jis siunčia ypatingą padėką: už tikėjimą, už pasitikėjimą, už tai, kad jų parama tampa ne tik finansine pagalba, bet ir stipria emocine atrama.

„Žmonėms, kurie prisideda, – neapsakomai ačiū. Ačiū, kad tikite mano svajone, visais tikslais“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak vyro, būtent tikėjimas juo yra tas kasdienis spyris, verčiantis keltis iš lovos ir judėti į priekį.

„Žmonės, kurie tiki, pasąmonėje yra tie, kurie duoda spyrį, kad man reikia išsiridenti iš lovos“, – atvirauja jis.

Visgi kartu su palaikymu netrūksta ir išbandymų: internete jis neretai sulaukia neapykantos ir nors iš šono atrodo, kad „TikTok“ transliacijose vyrauja vien pozityvumas, už uždangos neretai slepiasi ir ašaros.

REKLAMA

@edvinas.vygontas

recovery in progress

♬ original sound - edited audios

Nepaisant to, Edvino pozityvumas įkvepia daugelį. Neseniai jo „TikTok“ paskyra perkopė 10 tūkst. sekėjų – skaičių, kurio jis pats niekada nebūtų įsivaizdavęs pasieksiąs.

„Gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad mano natūralus pozityvumas kažkam yra įkvėpimas stotis ant kojų“, – pripažįsta jis. 

Norintys ir galintys prisidėti prie Edvino svajonės vėl atsistoti ant savo kojų gali tai padaryti:

​„Edvino Vygonto labdaros ir paramos fondas“

Sąskaitos Nr: LT177189900010700330

Bankas: AB Artea

BIC/SWIFT: CBSBLT26

Pervedimo paskirtis: PARAMA

Edvinasvygontas.org

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų