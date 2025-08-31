Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šeštadienį eismo nelaimėse nukentėjo 11 žmonių

2025-08-31 13:37 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 13:37

Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo 11 žmonių, tarp kurių trys nepilnamečiai, žuvusiųjų nebuvo, sekmadienį pranešė policija.   

0

Iš viso penktadienį užregistruota 37 eismo įvykiai, iš kurių keturi įvyko dėl neblaivaus vairuotojo kaltės.

Iš visų praėjusią parą įvykusių eismo įvykių – devyni įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose žuvusiųjų nebuvo, bet nukentėjo 11 gyventojų, iš kurių trys buvo nepilnamečiai. Visi šiuos eismo įvykius sukėlė vairuotojai buvo blaivūs.  

Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

