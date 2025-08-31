Šeštadienį eismo nelaimėse nukentėjo 11 žmonių

Iš viso penktadienį užregistruota 37 eismo įvykiai, iš kurių keturi įvyko dėl neblaivaus vairuotojo kaltės.
Iš visų praėjusią parą įvykusių eismo įvykių – devyni įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose žuvusiųjų nebuvo, bet nukentėjo 11 gyventojų, iš kurių trys buvo nepilnamečiai. Visi šiuos eismo įvykius sukėlė vairuotojai buvo blaivūs.
Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės.
