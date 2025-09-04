Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nelaimė Vilniuje – BMW vairuotoja partrenkė vežimėlį su beveik dvimečiu berniuku

2025-09-04 15:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 15:29

Ketvirtadienio popietę sostinėje nutiko nelaimė – vairuotojas partrenkė mažametį vaiką.

Nelaimė Vilniuje – BMW vairuotojas nutrenkė 2 metų vaiką (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Ketvirtadienio popietę sostinėje nutiko nelaimė – vairuotojas partrenkė mažametį vaiką.

5

Kaip naujienų portalo tv3.lt žurnalistams teigė Vilniaus VPK komunikacijos poskyrio atstovė Loreta Kairienė, apie eismo įvykį informacija buvo gauta 14 val. 44 min.

Pranešėjo teigimu, Rasų g. ties 9A namu ant perėjos automobilio BMW buvo partrenktas 2 metų berniukas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie įvykį informuoti pareigūnai ir medikai. 

Vaikas nenukentėjo 

Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, įvykis įvyko Drujos g. Vaikas buvo vežimėlyje, o jį apžiūrėję medikai konstatavo, kad vaikas nenukentėjo. 

Tą vėliau patvirtino ir policijos atstovė L. Kairienė, kuri teigė, kad atvykus į įvykio vietą specialiąsias tarnybas pasitiko BMW vairuotoja (gim 1999 m.) ir moteris (gim. 1996 m.), kuri rankose laikė 2023 m. gimusį vaiką.

Kaip paaiškino BMW vairuotoja dėl stovėjusio sunkvežimio ji nepastebėjo per perėją ėjusios moters su vežimėliu ir atsitrenkė į vežimėlį, kuris nuvirto. 

Tačiau atvykus medikams, jie vaikui nenustatė jokių gyvybei pavojų keliančių sužalojimų.

Vaiko mama pretenzijų neturėjo.

BMW vairuotojai surašytas administracinių nusižengimų protokolas dėl nepraleistų pėsčiųjų. 

Nelaimė Vilniuje – BMW vairuotojas nutrenkė 2 metų vaiką
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nelaimė Vilniuje – BMW vairuotojas nutrenkė 2 metų vaiką

 

 

