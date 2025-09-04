Nelaimė Vilniuje – BMW vairuotoja partrenkė vežimėlį su beveik dvimečiu berniuku

Kaip naujienų portalo tv3.lt žurnalistams teigė Vilniaus VPK komunikacijos poskyrio atstovė Loreta Kairienė, apie eismo įvykį informacija buvo gauta 14 val. 44 min.
Pranešėjo teigimu, Rasų g. ties 9A namu ant perėjos automobilio BMW buvo partrenktas 2 metų berniukas.
Apie įvykį informuoti pareigūnai ir medikai.
Vaikas nenukentėjo
Naujienų portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, įvykis įvyko Drujos g. Vaikas buvo vežimėlyje, o jį apžiūrėję medikai konstatavo, kad vaikas nenukentėjo.
Tą vėliau patvirtino ir policijos atstovė L. Kairienė, kuri teigė, kad atvykus į įvykio vietą specialiąsias tarnybas pasitiko BMW vairuotoja (gim 1999 m.) ir moteris (gim. 1996 m.), kuri rankose laikė 2023 m. gimusį vaiką.
Kaip paaiškino BMW vairuotoja dėl stovėjusio sunkvežimio ji nepastebėjo per perėją ėjusios moters su vežimėliu ir atsitrenkė į vežimėlį, kuris nuvirto.
Tačiau atvykus medikams, jie vaikui nenustatė jokių gyvybei pavojų keliančių sužalojimų.
Vaiko mama pretenzijų neturėjo.
BMW vairuotojai surašytas administracinių nusižengimų protokolas dėl nepraleistų pėsčiųjų.
