Avarijos Lisabonoje aukų skaičius išaugo iki 17, gedulas – ir Briuselyje

Trečiadienį vakare per avariją, įvykusią populiarioje turistų lankomoje vietoje, buvo sužeista 11 užsieniečių – du vokiečiai, du ispanai, taip pat Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos, Kanados, Pietų Korėjos, Maroko bei Žaliojo Kyšulio piliečiai, pranešė tarnybos.
Pasak jų, po mirtinos avarijos imta tikrinti trijų kitų Lisabonos funikulierių sauga.
„Mero Carloso Moedaso nurodymu vakar buvo nuspręsta sustabdyti Bica ir Lavra funikulierius, taip pat Graca funikulierių, ir patikrinti jų eksploatavimo sąlygas bei saugumą“, – sakė savivaldybės civilinės saugos atstovė Margarida Castro.
Briuselyje – iki pusės nuleistos vėliavos
Briuselyje ketvirtadienį Europos Sąjungos vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo, pagerbiant žuvusiųjų trečiadienio vakarą Lisabonoje atminimą.
„Tragiška nelaimė „Elevador da Glória“ traukinyje giliai sukrėtė Europą“, – platformoje „X“ rašė Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.
Pasak žiniasklaidos, avarijos Lisabonoje priežastys kol kas nežinomos.
„Elevador da Glória“ buvo atidarytas 1885 m. ir yra viena iš trijų istorinių Lisabonos funikulierių linijų. Ji jungia centrinę Praça dos Restauradores aikštę su aukščiau esančiu Bairro Alto rajonu ir yra maždaug 200 metrų ilgio.
Funikulierius pirmiausia yra turistų traukos objektas, tačiau juo naudojasi ir daug vietinių gyventojų, kuriems šis kelias per status eiti pėsčiomis.
„Mintimis esu su žuvusiaisiais, jų artimaisiais ir sužeistaisiais, kuriems linkiu greitai pasveikti“, – sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa, buvęs Portugalijos ministras pirmininkas.
„Reiškiu nuoširdžią užuojautą Portugalijai ir Lisabonos miestui“, – pridūrė jis.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat pareiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms.
