„Tragedija, kokios miestas dar nematė“: Lisabonoje iš funikulieriaus neliko nieko, po juo buvo girdėti vaikų klyksmai

„Tragedija, kokios mūsų miestas dar nematė“, – apie geltonojo funikulieriaus, vieno žinomiausių sostinės simbolių, avariją sakė Lisabonos meras Carlosas Moedasas.
Visos aukos buvo ištrauktos iš nuolaužų, sakė „Inem“ gelbėjimo tarnybų pareigūnas Tiago Augusto, pridūręs, kad tarp jų yra užsieniečių.
Gelbėtojai patvirtino esant 15 žuvusiųjų ir 18 sužeistųjų. Jų tapatybės kol kas nepaskelbtos.
Ketvirtadienį valdžia paskelbė nacionalinį gedulą.
Liudininkai papasakojo, ką matė
Liudininkai sako, kad vienas iš vagonų nukrito iš didelio aukščio, visu greičiu riedėjo gatve. Galiausiai funikulierius rėžėsi į pastatą.
Iš funikulieriaus praktiškai nieko neliko. Vienas liudininkas sako matęs, kaip apvirtęs vagonas prispaudė pėsčiąjį.
Liudininkai po funikulieriaus nuolaužomis girdėjo vaikų klyksmus. Vietos žiniasklaida praneša, kad po nuolaužomis buvo rastas trejų berniukas su nedideliais sužalojimais.
„Jis su didžiule jėga rėžėsi į pastatą ir sudužo kaip kartoninė dėžė. Jis rėžėsi su milžiniška jėga. Jis neturėjo jokių stabdžių. Žmonės viduje buvo akivaizdžiai išsigandę, ir mes skubėjome jiems padėti“, – sako liudininkė Teresa.
Netrukus atvyko ugniagesiai ir paramedikai.
Gelbėjimo komandos turėjo naudoti specialią pjovimo įrangą, kad patektų į sudaužytą vagoną.
Tragiška funikulieriaus avarija Portugalijoje
Avarija įvyko 18 val. 15 min. vietos (20 val. 15 min. Lietuvos) laiku stačiame bėgių ruože netoli Laisvės alėjos.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizduose matyti akimirkos iškart po tragedijos, kai iš dūmų ir nuolaužų debesies išnyra funikulierius, trenkęsis į sieną.
Kitas funikulierius buvo sustabdytas už kelių metrų ant bėgių, o turistai ir praeiviai stebėjo viską apstulbę.
Televizijos kanalas SIC citavo liudininkę, kuri pasakojo, kad funikulierius, talpinantis apie 40 žmonių, visu greičiu lėkdamas stačia gatve rėžėsi į pastatą.
Lisabonos viešojo transporto operatorius teigė, kad laikėsi „visų techninės priežiūros protokolų“.
„Visko buvo kruopščiai laikomasi“, – avarijos vietoje sakė funikulierių operatoriaus „Lisbon Carris“ vadovas Pedro Bogasas, pridūręs, kad funikulierių techninę priežiūrą pastaruosius 14 metų atliko išorės rangovas.
Bendroji techninė priežiūra atliekama kas ketverius metus ir paskutinį kartą buvo atlikta 2022 metais, sakė bendrovė. Tarpinė techninė priežiūra atliekama kas dvejus metus ir buvo atlikta pernai.
„Sielvartas ir nerimas“
Lisabonos prokurorai pradėjo avarijos aplinkybių tyrimą.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kad didelė ugniagesių, policijos ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų grupė naktį liko įvykio vietoje, apsupdama smarkiai apgadintą funikulierių, kuris liko gulėti ant šono.
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) socialiniame tinkle „X“ parašė: „Nuliūdau sužinojusi apie nuvažiavimą nuo bėgių (...) Reiškiu užuojautą aukų šeimoms“.
Tragedija „sukėlė sielvartą (...) šeimoms ir nerimą šaliai“, teigiama premjero Luiso Montenegro (Luišo Montenegru) biuro pranešime.
Trys Lisabonos funikulieriai yra populiarūs tarp turistų ir vietinių gyventojų, kurie nori pakilti ar nusileisti stačiomis miesto gatvėmis.
„Mums šiek tiek palengvėjo“, kad neteko važiuoti funikulieriumi, naujienų agentūrai AFP sakė 44 metų ispanų turistas Antonio Javieras. Jis, jo žmona ir du vaikai nusprendė to nedaryti, nes eilė buvo per ilga.
Geltonasis funikulierius yra labai populiarus miesto dovanų parduotuvėse parduodamų suvenyrų atvaizdas.
„Gloria“ yra garsiausias miesto funikulierius. Jis pirmą kartą pradėjo veikti 1885 metais, o prie elektros buvo prijungtas 1915-aisiais, teigiama Portugalijos nacionalinių paminklų svetainėje.
