Portugalai nepasipriešino Turkijos rinktinei

Ergino Atamano auklėtiniai 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17) sutriuškino Portugalijos (1/2) krepšininkus.
Nuo varžovų Alpereno Šenguno vedami turkai ėmė tolti jau pirmajame ketvirtyje. Po pirmųjų dešimties minučių turkai turėjo 9 taškų persvarą – 22:13.
Antrajame kėlinyje turkai surengė dar vieną spurtą ir po Onuralpo Bitimo tritaškio jau pirmavo 16 taškų skirtumu. Į didžiąją dalį klausimų turkai atsakė dar iki pertraukos – 51:27.
Antroji susitikimo dalis jau tebuvo formalumas ir portugalai intrigos grąžinti neįstengė. Po trijų kėlinių tukrai pirmavo 73:37, o susitikimą laimėjo triuškinama persvara – 95:54.
Dar vieną galingą pasirodymą surengė A.Šengunas, kuris pelnė 20 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.
Kitame ture turkai susitiks su Estija, o Portugalijos laukia rungtynės su Latvijos rinktine.
Turkija: Alperenas Šengunas 20 (7 atk. kam.), Furkanas Korkmazas (2/5 trit.) ir Omeras Yurtsevenas (7/7 dvit.) po 14, Onuralpas Bitimas 13.
Portugalija: Neemias Queta 15 (7 atk. kam.), Travante Williamsas 14 (1/5 trit.), Miguelis Queirozas 6 (5 atk. kam.).
