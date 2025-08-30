Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Portugalai nepasipriešino Turkijos rinktinei

2025-08-30 22:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 22:57

Pergalingai Europos čempionate ir toliau žygiuoja Turkijos (3/0) rinktinė.

Turkai laimėjo lengvai (FIBA Europe nuotr.)

Pergalingai Europos čempionate ir toliau žygiuoja Turkijos (3/0) rinktinė.

0

Ergino Atamano auklėtiniai 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17) sutriuškino Portugalijos (1/2) krepšininkus.

Nuo varžovų Alpereno Šenguno vedami turkai ėmė tolti jau pirmajame ketvirtyje. Po pirmųjų dešimties minučių turkai turėjo 9 taškų persvarą – 22:13.

Antrajame kėlinyje turkai surengė dar vieną spurtą ir po Onuralpo Bitimo tritaškio jau pirmavo 16 taškų skirtumu. Į didžiąją dalį klausimų turkai atsakė dar iki pertraukos – 51:27.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroji susitikimo dalis jau tebuvo formalumas ir portugalai intrigos grąžinti neįstengė. Po trijų kėlinių tukrai pirmavo 73:37, o susitikimą laimėjo triuškinama persvara – 95:54.

Dar vieną galingą pasirodymą surengė A.Šengunas, kuris pelnė 20 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.

Kitame ture turkai susitiks su Estija, o Portugalijos laukia rungtynės su Latvijos rinktine.

Turkija: Alperenas Šengunas 20 (7 atk. kam.), Furkanas Korkmazas (2/5 trit.) ir Omeras Yurtsevenas (7/7 dvit.) po 14, Onuralpas Bitimas 13.

Portugalija: Neemias Queta 15 (7 atk. kam.), Travante Williamsas 14 (1/5 trit.), Miguelis Queirozas 6 (5 atk. kam.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

