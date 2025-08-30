Portugalus sutriuškinę turkai užsitikrino vietą atkrintamosiose

Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo Alperenas Šengunas, kuris įmetė 20 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 5 perdavimus. Aukštaūgis surinko 27 naudingumo balus.
Turkija dominavo šiose rungtynėse ir stabiliai didino pranašumą. Po pirmojo kėlinio komanda pirmavo 22:13, po trečiojo ketvirčio buvo priekyje 73:37, o paskutiniame vienu metu turėjo 40 taškų pranašumą.
Turkai su šia pergale užsitikrino vietą atkrintamosiose.
Turkija kitas rungtynes žais su Estija, o Portugalija susitiks su Latvija.
Turkijos rinktinė: Alperenas Šengunas 20 (9/11 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Furkanas Korkmazas (2/6 dvit., 2/5 trit.) ir Omeris Farukas Yurtsevenas (7/7 dvit.) po 14, Onuralpas Bitimas 13 (2/5 dvit., 4 rez. perd.), Cedi Osmanas 9 (3/4 trit.), Ercanas Osmani (4 atk. kam.), Sertacas Sanli (4 atk. kam.) ir Ademas Bona po 5, Shane Larkinas (4 per. kam., 5 rez. perd.) ir Sehmus Hazeris po 4.
Portugalijos rinktinė: Neemias Queta 15 (4/7 dvit., 7 atk. kam.), Travante Williamsas 14 (1/5 dvit., 4/8 trit.), Miguelas Queirozas 6 (3/6 dvit., 5 atk. kam.), Vladyslavas Voytso (4 atk. kam.), Francisco Amarante ir Rafaelas Lisboa (1/7 trit.) po 5, Diogo Da Costa Ventura ir Danielius Relvao po 2.
