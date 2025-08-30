Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Latvijos rinktinei Europos čempionate nebepadės traumą patyręs Andrejus Gražulis

2025-08-30 22:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 22:45

Šeštadienio vakarą Latvijos rinktinės krepšininkai Europos čempionate ne tik 80;84 pralaimėjo Serbijai, bet ir liko be Andrejus Gražulio – dėl traumos puolėjui turnyras jau baigtas.

Andrejus Gražulis | Scanpix nuotr.

Šeštadienio vakarą Latvijos rinktinės krepšininkai Europos čempionate ne tik 80;84 pralaimėjo Serbijai, bet ir liko be Andrejus Gražulio – dėl traumos puolėjui turnyras jau baigtas.

REKLAMA
0

A. Gražulis rungtynes su serbais pradėjo starto penkete, tačiau aikštėje praleido tik pusantros minutės ir po traumos buvo pakeistas. Jau antrojo kėlinio metu krepšininkas išvyko į ligoninę atlikti tyrimus ir išsiaiškinti traumos rimtumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijos rinktinės delegacijos vadovas Emilis Tomas pranešė, kad A. Gražulis patyrė pėdos traumą, dėl kurios Europos čempionate daugiau nebežais.

REKLAMA
REKLAMA

Tiek pirmajame turnyro mače prieš Turkiją, tiek penktadienio rungtynėse su Estija, A. Gražulis pelnė po 7 taškus, aikštėje vidutiniškai praleisdamas po 18 minučių.

REKLAMA

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų