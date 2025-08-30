Latvijos rinktinei Europos čempionate nebepadės traumą patyręs Andrejus Gražulis

A. Gražulis rungtynes su serbais pradėjo starto penkete, tačiau aikštėje praleido tik pusantros minutės ir po traumos buvo pakeistas. Jau antrojo kėlinio metu krepšininkas išvyko į ligoninę atlikti tyrimus ir išsiaiškinti traumos rimtumą.
Latvijos rinktinės delegacijos vadovas Emilis Tomas pranešė, kad A. Gražulis patyrė pėdos traumą, dėl kurios Europos čempionate daugiau nebežais.
Tiek pirmajame turnyro mače prieš Turkiją, tiek penktadienio rungtynėse su Estija, A. Gražulis pelnė po 7 taškus, aikštėje vidutiniškai praleisdamas po 18 minučių.
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms informēja, ka Andrejs Gražulis spēlē ar Serbiju savainojis pēdu un Eiropas čempionātā vairs nespēlēs. Paldies Andrejam par ieguldīto darbu un enerģiju, vēlam ātru atveseļošanos! 🇱🇻 pic.twitter.com/4F2UFShAuP— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 30, 2025
