Suomiai toliau skina pergales – neturėjo problemų su Juodkalnija

Po lygaus pirmojo kėlinio, kurio metu suomiams nekrito tritaškiai, antrajame ketvirtyje metimai iš perimetro pradėjo pasiekti tikslą ir tai leido prieš pertrauką susikrauti dviženklį pranašumą – 47:37.
Po didžiosios pertraukos šeimininkų atotrūkis buvo pasiekęs ir 18 taškų ribą, kurį Juodkalnija buvo sumažinusi (52:53), bet iki ketvirčio pabaigos Suomija vėl atitolo – 67:52. Ketvirtas ketvirtis virto tik formalumu.
Nugalėtojams Lauri Markkanenas pelnė 26 taškus (13 atk. kam., 35 naud. bal.), Mikaelis Jantunenas – 11 (1/6 tritaškiai, 6 atk. kam.), Sasu Salinas (1/6 tritaškiai), Olivieris Nkamhoua ir Edonas Maxhuni (6 atk. kam.) pridėjo po 10.
Pralaimėjusiems Andrija Slavkovičius įmetė 15 taškų, Igoris Drobnjakas – 14, Vladimiras Mihaolovičius – 9, Nikola Vučevičius (2/10 metimai, 12 atk. kam.) ir Marko Simonovičius (6 atk. kam., 5 rez. perd.) surinko po 7.
Lauri's show continues, ladies and gents 🤯#EuroBasket pic.twitter.com/leV6IvEjeu— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
