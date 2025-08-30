Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Suomiai toliau skina pergales – neturėjo problemų su Juodkalnija

2025-08-30 22:27
2025-08-30 22:27

Toliau pergales Europos čempionato B grupėje skina Suomijos (3/0) rinktinė, kuri 85:65 (23:23, 24:14, 20:15, 18:13) neturėjo problemų su Juodkalnijos (0/3) krepšininkais.

L.Markkanenas vedė suomius į pergalę (FIBA nuotr.)

0

Po lygaus pirmojo kėlinio, kurio metu suomiams nekrito tritaškiai, antrajame ketvirtyje metimai iš perimetro pradėjo pasiekti tikslą ir tai leido prieš pertrauką susikrauti dviženklį pranašumą – 47:37.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos šeimininkų atotrūkis buvo pasiekęs ir 18 taškų ribą, kurį Juodkalnija buvo sumažinusi (52:53), bet iki ketvirčio pabaigos Suomija vėl atitolo – 67:52. Ketvirtas ketvirtis virto tik formalumu.

Nugalėtojams Lauri Markkanenas pelnė 26 taškus (13 atk. kam., 35 naud. bal.), Mikaelis Jantunenas – 11 (1/6 tritaškiai, 6 atk. kam.), Sasu Salinas (1/6 tritaškiai), Olivieris Nkamhoua ir Edonas Maxhuni (6 atk. kam.) pridėjo po 10.

Pralaimėjusiems Andrija Slavkovičius įmetė 15 taškų, Igoris Drobnjakas – 14, Vladimiras Mihaolovičius – 9, Nikola Vučevičius (2/10 metimai, 12 atk. kam.) ir Marko Simonovičius (6 atk. kam., 5 rez. perd.) surinko po 7.

