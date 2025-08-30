Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio čempionato kulminacija „Žalgirio“ arenoje: Puronas – 11-as, Adomaitytė – 13-a, auksas – 14-metei

2025-08-30 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 22:23

Pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate „Žalgirio“ arenoje šiandien vainikuoti vyrų ir moterų finalai. Lietuvai atstovavęs Titas Puronas savo debiutiniame suaugusiųjų pasaulio čempionato finale užėmė 11-ąją vietą, o moterų finale kovojusi Elzė Adomaitytė finišavo 13-a. Nugalėtojus apdovanojo Monako princas Albertas II, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) narys ir Olimpinės programos komisijos pirmininkas Karl Stoss bei UIPM prezidentas Robas Stullas.

Farida Khalil | Organizatorių nuotr.

Pirmą kartą Lietuvoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate „Žalgirio“ arenoje šiandien vainikuoti vyrų ir moterų finalai. Lietuvai atstovavęs Titas Puronas savo debiutiniame suaugusiųjų pasaulio čempionato finale užėmė 11-ąją vietą, o moterų finale kovojusi Elzė Adomaitytė finišavo 13-a. Nugalėtojus apdovanojo Monako princas Albertas II, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) narys ir Olimpinės programos komisijos pirmininkas Karl Stoss bei UIPM prezidentas Robas Stullas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Titas dieną pradėjo pergalingai. Tiesioginėse fechtavimo eliminacijose jis buvo 1-as – įveikė tarp stipriausių pasaulio fechtuotojų minimus varžovus, ukrainietį R. Popovą ir prancūzą M. Rochatą, – ir surinko maksimalų 250 tšk. Kliūčių ruože Titas fiksavo 0:35,05, plaukime buvo 17-as (2:18,86). Po šių rungčių į bėgimo–šaudymo startą jis stojo iš 9-osios pozicijos. Tradiciškai stiprus bėgimo ir šaudymo atkarpoje, T. Puronas šaudė stabiliai, tačiau maždaug 17 sek. trukusios serijos kovojant su elitiniais varžovais neleido išsilaikyti pirmajame dešimtuke. Paskutinę seriją jis sušaudė per mažiau nei 10 sek., o finišo liniją kirto 11-as – solidus pasiekimas pirmajame jo suaugusiųjų pasaulio čempionato finale.

REKLAMA
REKLAMA

Vyrų finalo prizininkai: auksą iškovojo Mohamedas Moutazas (Egiptas), sidabrą – Mathisas Rochatas (Prancūzija), bronzą – pakilęs iš 6-osios vietos Matejus Lukešas (Čekija).

REKLAMA

Po finišo Titas dėkojo sirgaliams: „Nuo vaikystės esu „Žalgirio“ fanas, bet niekada net nesvajojau, kad toje pačioje arenoje pasirodysiu pats ir kad visos tribūnos skanduos mano vardą. Jausmas – visiškai nerealus.“

Moterų finale startavusi Elzė Adomaitytė fechtavimą – savo mėgstamiausią rungtį – šįkart baigė 5-oje vietoje su 230 tšk. Eliminacijoje ji pateko tarp 8 geriausiai fechtavusių sportininkių, tačiau nusileido britų atstovei Olivijai Green, vėliau laimėjusiai visą fechtavimo eliminaciją. Kliūčių ruože Elzė užfiksavo 8-ą rezultatą (0:39,62), 200 m plaukimą įveikė per 2:33,73 ir į bėgimo–šaudymo startą stojo 11-a. Antroji šaudymo serija, trukusi mažiau nei 10 sek., pakėlė visą „Žalgirio“ areną ant kojų – žiūrovai audringai reagavo, matydami, kaip Lietuvos sportininkė atiduoda visas jėgas. Vis dėlto pavyti stipriausias pasaulio varžoves ne taip lengva – Elzė finišavo 13-a.

REKLAMA
REKLAMA

Moterų čempione tapo 14-metė egiptietė Farida Khalil, antra finišavo vengrė Blanka Guzi, trečia – italė Aurora Tognetti.

„Šiame pasaulio čempionate pasimokiau, kad varžybos yra ta vieta, kurioje reikia džiaugtis ir mėgautis kiekviena minute. Šios varžybos man tikrai buvo šventė ir tai natūraliai veda į didesnį pasitikėjimą savimi ir dar aukštesnius rezultatus ateityje. Sezoną užbaigiu puikia nata ir jau pradedu mąstyti apie ateinančius 2026-uosius metus“, – sakė Elzė Adomaitytė.

Ši finalų diena parodė ir kad šiuolaikinė penkiakovė Lietuvoje – populiarus sportas: „Žalgirio“ arena buvo pilnutėlė – rungtynes stebėjo daugiau kaip 4 000 žiūrovų. Per čempionatą Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos turinys socialiniuose tinkluose pasiekė beveik 1 mln. peržiūrų, o tiesioginių transliacijų rezultatai – dar skaičiuojami. Dar vienas įrodymas, kad atnaujintas penkiakovės formatas žavi tiek gyvai, tiek ekranuose.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų