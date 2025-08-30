Pasaulio čempionato kulminacija „Žalgirio“ arenoje: Puronas – 11-as, Adomaitytė – 13-a, auksas – 14-metei

Titas dieną pradėjo pergalingai. Tiesioginėse fechtavimo eliminacijose jis buvo 1-as – įveikė tarp stipriausių pasaulio fechtuotojų minimus varžovus, ukrainietį R. Popovą ir prancūzą M. Rochatą, – ir surinko maksimalų 250 tšk. Kliūčių ruože Titas fiksavo 0:35,05, plaukime buvo 17-as (2:18,86). Po šių rungčių į bėgimo–šaudymo startą jis stojo iš 9-osios pozicijos. Tradiciškai stiprus bėgimo ir šaudymo atkarpoje, T. Puronas šaudė stabiliai, tačiau maždaug 17 sek. trukusios serijos kovojant su elitiniais varžovais neleido išsilaikyti pirmajame dešimtuke. Paskutinę seriją jis sušaudė per mažiau nei 10 sek., o finišo liniją kirto 11-as – solidus pasiekimas pirmajame jo suaugusiųjų pasaulio čempionato finale.
Vyrų finalo prizininkai: auksą iškovojo Mohamedas Moutazas (Egiptas), sidabrą – Mathisas Rochatas (Prancūzija), bronzą – pakilęs iš 6-osios vietos Matejus Lukešas (Čekija).
Po finišo Titas dėkojo sirgaliams: „Nuo vaikystės esu „Žalgirio“ fanas, bet niekada net nesvajojau, kad toje pačioje arenoje pasirodysiu pats ir kad visos tribūnos skanduos mano vardą. Jausmas – visiškai nerealus.“
Moterų finale startavusi Elzė Adomaitytė fechtavimą – savo mėgstamiausią rungtį – šįkart baigė 5-oje vietoje su 230 tšk. Eliminacijoje ji pateko tarp 8 geriausiai fechtavusių sportininkių, tačiau nusileido britų atstovei Olivijai Green, vėliau laimėjusiai visą fechtavimo eliminaciją. Kliūčių ruože Elzė užfiksavo 8-ą rezultatą (0:39,62), 200 m plaukimą įveikė per 2:33,73 ir į bėgimo–šaudymo startą stojo 11-a. Antroji šaudymo serija, trukusi mažiau nei 10 sek., pakėlė visą „Žalgirio“ areną ant kojų – žiūrovai audringai reagavo, matydami, kaip Lietuvos sportininkė atiduoda visas jėgas. Vis dėlto pavyti stipriausias pasaulio varžoves ne taip lengva – Elzė finišavo 13-a.
Moterų čempione tapo 14-metė egiptietė Farida Khalil, antra finišavo vengrė Blanka Guzi, trečia – italė Aurora Tognetti.
„Šiame pasaulio čempionate pasimokiau, kad varžybos yra ta vieta, kurioje reikia džiaugtis ir mėgautis kiekviena minute. Šios varžybos man tikrai buvo šventė ir tai natūraliai veda į didesnį pasitikėjimą savimi ir dar aukštesnius rezultatus ateityje. Sezoną užbaigiu puikia nata ir jau pradedu mąstyti apie ateinančius 2026-uosius metus“, – sakė Elzė Adomaitytė.
Ši finalų diena parodė ir kad šiuolaikinė penkiakovė Lietuvoje – populiarus sportas: „Žalgirio“ arena buvo pilnutėlė – rungtynes stebėjo daugiau kaip 4 000 žiūrovų. Per čempionatą Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos turinys socialiniuose tinkluose pasiekė beveik 1 mln. peržiūrų, o tiesioginių transliacijų rezultatai – dar skaičiuojami. Dar vienas įrodymas, kad atnaujintas penkiakovės formatas žavi tiek gyvai, tiek ekranuose.
