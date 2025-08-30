Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Prieš susitkimą su Lietuva – Suomijos pergalė ir vėl nesulaikomas Markkanenas

2025-08-30 22:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 22:09

Pergalę Europos čempionato B grupės rungtynėse Tamperėje iškovojo Suomijos (3/0) krepšininkai.

Lauri Markkanenas | FIBA nuotr.

Pergalę Europos čempionato B grupės rungtynėse Tamperėje iškovojo Suomijos (3/0) krepšininkai.

0

Lassi Tuovi auklėtiniai rezultatu 85:65(23:23, 24:14, 20:15, 18:13) nugalėjo Juodkalnijos (0/3) komandą ir užsitikrino vietą atkrintamosiose.

Lauri Markkanenas nugalėtojų gretose vėl buvo nesulaikomas.

Jis per 31 minutę surinko 26 taškus (7/10 dvit., 1/6 trit., 9/10 baud.), sugriebė 13 atšokusių kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, bet prarado kamuolį ir kartą prasižengė.

Mikaelas Jantunenas prie pergalės prisidėjo 11 taškų.

Suomiai šiame mače atrodė užtikrintai, kurie antroje mačo pusėje nei karto neatsiliko ir paskutiniame ketvirtyje pirmavo 22 taškų persvara.

Šeimininkai užtikrintai laimėjo nepaisant to, jog pataikė tik 9 tritaškius iš 35.

Pirmadienį Suomija susitiks su Lietuvos krepšininkais.

Juodkalnijos rinktinė: Andrija Slavkovičius 15 (6/8 dvit.), Igoras Drobnjakas 14 (3/6 dvit., 2/4 trit.), Vladimiras Mihailovičius 9 (1/5 trit.), Nikola Vucevičius 7 (1/8 dvit., 12 atk. kam., 5 kld.), Kyle Allmanas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Emiras Hadžibegovičius (5 atk. kam., 4 kld.) ir Marko Simonovičius (5 atk. kam., 5 rez. perd.) po 5, Dordije Jovanovičius 3 (1/5 trit.).

Suomijos rinktinė: Lauri Markkanenas 26 (7/10 dvit., 1/6 trit., 13 atk. kam.), Mikaelas Jantunenas 11 (1/6 trit., 6 atk. kam.), Edonas Maxhuni (6 rez. perd.), Olivieris Nkamhoua (2/5 dvit., 2/5 trit.) ir Sasu Salinas (1/6 trit., 4 atk. kam.) po 10, Miro Little (5 rez. perd.) ir Elias Valtonenas (6 atk. kam.) po 5, Jacobas Grandisonas ir Miikka Muurinenas po 3, Andre Gustavsonas 2.

