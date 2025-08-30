Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Francisco apie incidentą: „Gailiuosi dėl vieno dalyko“

2025-08-30 21:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 21:30

Sylvainas Francisco viešai atsiprašė dėl pačioje mačo pabaigoje pelnytų dviejų taškų, kas vėliau sukėlė didelį Slovėnijos rinktinės pasipiktinimą.

Sylvainas Francisco | FIBA nuotr.

Sylvainas Francisco viešai atsiprašė dėl pačioje mačo pabaigoje pelnytų dviejų taškų, kas vėliau sukėlė didelį Slovėnijos rinktinės pasipiktinimą.

1

„Atsiprašiau. Lukai sakiau, kad po paspaustos rankos mesiu. Vienintelis dalykas, dėl kurio gailiuosi – kad paspaudžiau jam ranką. Turėjau pasakyti: „Ne, ginkis, nes aš žaidžiu dėl taškų skirtumo“. Turime taškų pranašumą, kuris labai svarbus Europos čempionate. Tai ir sukosi mano galvoje. Galiausiai prisiimu atsakomybę ir einu toliau“, – po mačo aiškino Kauno „Žalgirio“ gynėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po epizodo aikštėje kilo sąmyšis, kurį raminti teko teisėjams.

Po peržiūros S. Francisco ir Gregoras Hrovatas gavo technines pražangas, o nuo atsarginių suolo į konfliktą įsivėlęs Nadiras Hifi buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga.

Gynėjas šiame mače pelnė32 taškus (7/7 dvit., 2/8 trit., 12/12 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 40 naudingumo balų.

Prancūzija laimėjo rezultatu 103:95.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

