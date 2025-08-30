Francisco apie incidentą: „Gailiuosi dėl vieno dalyko“

„Atsiprašiau. Lukai sakiau, kad po paspaustos rankos mesiu. Vienintelis dalykas, dėl kurio gailiuosi – kad paspaudžiau jam ranką. Turėjau pasakyti: „Ne, ginkis, nes aš žaidžiu dėl taškų skirtumo“. Turime taškų pranašumą, kuris labai svarbus Europos čempionate. Tai ir sukosi mano galvoje. Galiausiai prisiimu atsakomybę ir einu toliau“, – po mačo aiškino Kauno „Žalgirio“ gynėjas.
Po epizodo aikštėje kilo sąmyšis, kurį raminti teko teisėjams.
Po peržiūros S. Francisco ir Gregoras Hrovatas gavo technines pražangas, o nuo atsarginių suolo į konfliktą įsivėlęs Nadiras Hifi buvo nubaustas diskvalifikacine pražanga.
Gynėjas šiame mače pelnė32 taškus (7/7 dvit., 2/8 trit., 12/12 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 40 naudingumo balų.
Prancūzija laimėjo rezultatu 103:95.
