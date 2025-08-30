L.Dončičiui niekuo nenusileidęs S.Francisco mačo pabaigą pavertė nesusipratimu

Prancūzijos rinktinė (2/0) Katovicuose po atkaklios kovos laimėjo prieš Luka Dončičiaus vedamą Slovėniją (0/2) – 103:95(28:30, 19:24, 21:16, 35:25).
L.Dončičius vien iki ilgosios pertraukos suvertė 24 taškus, o slovėnai kontroliavo situaciją, trukteldami į priekį po kiekvieno varžovų priartėjimo. Pirmąją mačo dalį jie laimėjo 54:47.
Po ilgosios pertraukos tęsėsi katės ir pelės žaidimas, o ketvirtojo kėlinio viduryje L.Dončičiaus baudų metimai jau tik lygino rezultatą – 83:83.
Tuomet prancūzai pelnė aštuonis taškus paeiliui, šį spurtą nutraukė Edo Muričiaus tritaškis (91:86). Vėliau baudų metimus realizavo Sylvainas Francisco, o visus taškus ant „i“ sudėliojo Elie Okobo tritaškis. Mačo pabaigoje dar pasipylė su teisėjų sprendimais nesutikių slovėnų techninės pražangos.
Paskutinėmis sekundėmis abiejų komandų žaidėjai jau spaudė rankas, o S.Francisco neištiksėjus laikui dar nėrė link krepšio ir pelnė lengvus taškus, taip sukeldamas aistras ant parketo. Diskvalifikacijos bei techninės pražangos padalintos nuo suolo į aikštę supuolusiems žaidėjams bei konflikto iniciatoriams. Nadiras Hifi diskvalifikuotas, nors sužaidė vos pusantros minutės.
Po teisėjų sprendimų ir minutės pertraukėlės Klemenas Prepeličius dar pataikė nieko nereiškusį tritaškį.
L.Dončičius per 35 minutes surinko 39 taškus (4/10 dvitaškių, 4/10 tritaškių, 19/20 baudų metimų), 8 atkovotus, 2 perimtus ir 5 prarastus kamuolius, 9 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas bei 40 naudingumo balų.
Jo žibėjimas prieš Prancūziją jau neturėtų stebinti – praėjusiame Europos čempionate jis pasiekė antrą geriausią visų laikų rezultatą, būtent šiai rinktinei atseikėdamas 47 taškus, o slovėnai tuomet laimėjo 88:82.
Slovėnai daugeliu rodiklių buvo konkurencingi bei uždirbo krūvą baudų metimų (38/46, 83 procentai).
Prancūzijos rinktinės lyderio vaidmens ėmėsi žalgirietis S.Francisco – 26 minutės, 32 taškai (7/7 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 12/12 baudų metimų), 7 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 40 naudingumo balų.
Slovėnai jau sekmadienį susitiks su Belgija (1/1), prancūzai testuos Izraelį (1/0), šioje grupėje taip pat varžosi Lenkija (1/0) ir Islandija (0/2).
Prancūzija: Sylvainas Francisco 32 (7/7 dvitaškių, 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Elie Okobo 14 (5 rez perd.), Bilalas Coulibaly 13 (4 atk. kam.), Alexandre'as Sarras (5 atk. kam., 2 blokai) ir Zaccharie Risacheras (4/7 tritaškių) po 12.
Slovėnija: Luka Dončičius 39 (19/20 baud. met., 8 atk. kam., 9 rez. perd., 5 klaidos), Edo Muričius 16 (4/7 tritaškių, 8 atk. kam.), Klemenas Prepeličius 15 (10/14 baud. met.), Martinas Krampeljis 8.
