Antetokounmpo nežaidė, o Graikija nušlavė Kiprą

Giannis Antetokounmpo šiose rungtynėse nežaidė dėl sprendimo leisti jam pailsėti.
Rezultatyviausi nugalėtojų gretose buvo po 18 taškų surinkę Tyleris Dorsey ir Dinosas Mitoglou.
Kipras priešinosi tik pirmosiomis minutėmis, kai keletą kartų buvo priekyje. Vėliau kontrolė priklausė graikams ir sutriuškino turnyro autsaiderius.
Kipro rinktinė: Konstantinos Simitzis 16 (2/6 dvit., 4/6 trit., 5 atk. kam.), Darralas Willis 15 (5/9 dvit., 8 atk. kam.), Filipposas Tigkas 12 (2/6 trit., 4 rez. perd.), Nikos Stylianou (1/7 trit., 4 rez. perd.) ir Aineas Jungas (2/6 dvit., 4 atk. kam.) po 7, Stephanosas Iliadis ir Simonas Michailas po 3, Michalis Koumis, Antreas Christodoulou ir Ioannis Pasiali po 2.
Graikijos rinktinė: Tyleris Dorsey (4/6 trit.) ir Dinosas Mitoglou (5/7 dvit.) po 18, Giannoulis Larentzakis 14 (3/3 trit.), Alexandros Samodurovas 12 (2/6 trit., 8 atk. kam.), Panagiotis Kalaitzakis 9 (5 rez. perd.), Vassilis Toliopoulosas (4 rez. perd.) ir Dimitrios Katsivelis (0/5 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.) po 7, Kostas Papanikolaou 5 (4 rez. perd.), Kostas Sloukas, Thanasis Antetokounmpo ir Kostas Antetokounmpo (6 atk. kam.) po 2.
