Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Antetokounmpo nežaidė, o Graikija nušlavė Kiprą

2025-08-30 20:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 20:19

Įtikinamą pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Graikijos (2/0) komanda. Vassilis Spanoulio auklėtiniai rezultatu 96:69 (22:13, 21:18, 26:16, 27:22) įveikė Kipro (0/2) rinktinę.

Graikijos rinktinė | FIBA nuotr.

Įtikinamą pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Graikijos (2/0) komanda. Vassilis Spanoulio auklėtiniai rezultatu 96:69 (22:13, 21:18, 26:16, 27:22) įveikė Kipro (0/2) rinktinę.

REKLAMA
0

Giannis Antetokounmpo šiose rungtynėse nežaidė dėl sprendimo leisti jam pailsėti.

Rezultatyviausi nugalėtojų gretose buvo po 18 taškų surinkę Tyleris Dorsey ir Dinosas Mitoglou.

Kipras priešinosi tik pirmosiomis minutėmis, kai keletą kartų buvo priekyje. Vėliau kontrolė priklausė graikams ir sutriuškino turnyro autsaiderius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kipro rinktinė: Konstantinos Simitzis 16 (2/6 dvit., 4/6 trit., 5 atk. kam.), Darralas Willis 15 (5/9 dvit., 8 atk. kam.), Filipposas Tigkas 12 (2/6 trit., 4 rez. perd.), Nikos Stylianou (1/7 trit., 4 rez. perd.) ir Aineas Jungas (2/6 dvit., 4 atk. kam.) po 7, Stephanosas Iliadis ir Simonas Michailas po 3, Michalis Koumis, Antreas Christodoulou ir Ioannis Pasiali po 2.

Graikijos rinktinė: Tyleris Dorsey (4/6 trit.) ir Dinosas Mitoglou (5/7 dvit.) po 18, Giannoulis Larentzakis 14 (3/3 trit.), Alexandros Samodurovas 12 (2/6 trit., 8 atk. kam.), Panagiotis Kalaitzakis 9 (5 rez. perd.), Vassilis Toliopoulosas (4 rez. perd.) ir Dimitrios Katsivelis (0/5 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd.) po 7, Kostas Papanikolaou 5 (4 rez. perd.), Kostas Sloukas, Thanasis Antetokounmpo ir Kostas Antetokounmpo (6 atk. kam.) po 2.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų