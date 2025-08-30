FIBA paskelbė griežtas sankcijas rasistiškai šūkavusiam Lietuvos rinktinės sirgaliui: štai, kokia bauda

Peržiūrėjus vaizdo kameras, apsauga nustatė asmens tapatybę ir šiam žmogui uždraudė lankytis bet kuriose likusiose 2025 metų Europos krepšinio čempionato rungtynėse.
FIBA pateikė atitinkamą vaizdo medžiagą ir informaciją vietos teisėsaugos institucijoms, kurios toliau tiria šį įvykį.
Be to, FIBA bendradarbiaus su Lietuvos rinktinės delegacija, informuos ją apie situaciją ir palaikys pastangas, nukreiptas į tokių incidentų prevenciją ateities rungtynėse.
Europos vyrų krepšinio čempionatas. Tiesiai iš Eurobasket: SUOMIJA-LIETUVA – pirmadienį, rugsėjo 1 d., 19:30 val. per TV3.
