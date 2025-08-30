Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

FIBA paskelbė griežtas sankcijas rasistiškai šūkavusiam Lietuvos rinktinės sirgaliui: štai, kokia bauda

2025-08-30 20:19 / šaltinis: sportas.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: sportas.lt aut.
2025-08-30 20:19

Per Lietuvos ir Vokietijos rinktinių rungtynes įvykęs incidentas, kai žiūrovas rasistiškai įžeidinėjo Vokietijos rinktinės krepšininką Dennisą Schroderį, sulaukė griežtos FIBA reakcijos.

Dennisas Schroderis (nuotr. BNS)

Per Lietuvos ir Vokietijos rinktinių rungtynes įvykęs incidentas, kai žiūrovas rasistiškai įžeidinėjo Vokietijos rinktinės krepšininką Dennisą Schroderį, sulaukė griežtos FIBA reakcijos.

REKLAMA
0

Peržiūrėjus vaizdo kameras, apsauga nustatė asmens tapatybę ir šiam žmogui uždraudė lankytis bet kuriose likusiose 2025 metų Europos krepšinio čempionato rungtynėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

FIBA pateikė atitinkamą vaizdo medžiagą ir informaciją vietos teisėsaugos institucijoms, kurios toliau tiria šį įvykį.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, FIBA bendradarbiaus su Lietuvos rinktinės delegacija, informuos ją apie situaciją ir palaikys pastangas, nukreiptas į tokių incidentų prevenciją ateities rungtynėse.

Europos vyrų krepšinio čempionatas. Tiesiai iš Eurobasket: SUOMIJA-LIETUVA – pirmadienį, rugsėjo 1 d., 19:30 val. per TV3.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų