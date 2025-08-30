Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

NBA žaidėjo pagalbos sulaukusi Švedija pasiekė pirmą pergalę

2025-08-30 18:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 18:23

P.Larssonas pelnė 23 taškus (FIBA nuotr.)

Europos čempionato C grupėje Tamperėje (Suomija) Švedija (1/2) 78:59 (19:13, 16:17, 26:17, 17:12) nugalėjo Didžiąją Britaniją (0/3) ir išsaugojo realią atkrintamųjų viltį.

0

Švedai jau antrojo kėlinio starte turėjo solidų pranašumą (27:13), bet britai prieš pertrauką apkarpė deficitą – 30:35.

Po pertraukos įsijungė praėjusį mačą dėl ligos praleidęs Majamio „Heat“ gynėjas Pelle Larssonas. Būtent jo patraukti skandinavai per trečią kėlinį įgijo kertinį pranašumą – 61:47.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per paskutinį ketvirtį britams taip ir nepavyko priartėti iki vienženklio deficito ir Švedija iškovojo užtikrintą pergalę.

P.Larssonas iš viso per 28 minutes surinko 23 taškus (6/8 dvit., 2/9 trit., 5/6 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas ir 16 naudingumo balų.

Švedija: Pelle Larssonas 23 (6/8 dvit., 2/9 trit., 5 kld.), Melwinas Pantzaras 12 (8 atk. kam., 21 naud.), Barra Njie ir Ludwigas Hakkansonas po 9.

Didžioji Britanija: Mylesas Hessonas 17, Jubrile'as Belo 14, Luke'as Nelsonas 9 (3/8 trit.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

