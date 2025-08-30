Švedus į pirmąją pergalę atvedė NBA žaidėjas

Nugalėtojus į pergalę vedė Majamio „Heat“ narys Pelle Larssonas, kuris įmetė 23 taškus.
Švedija pradėjo rungtynes pelnydama pirmuosius 4 taškus ir nei karto neatsiliko.
Po dviejų kėlinių jie dar pirmavo 35:30, bet trečiajame spurtavo ir po 30 žaidimo minučių buvo priekyje 61:47. Paskutiniame ketvirtyje švedai užtikrintai uždarė rungtynes.
Britai kitas grupės rungtynes žais su Vokietija, o Švedija susitiks su Juodkalnija. Primename, kad šioje grupėje žaidžia ir Lietuvos nacionalinė komanda.
Didžiosios Britanijos rinktinė: Mylesas Hessonas 17 (4/11 dvit., 2/5 trit., 5 kld.), Jubrile Belo 14 (3/7 dvit.), Luke Nelsonas 9 (3/8 trit., 4 rez. perd., 4 kld.), Carlas Wheatle 5 (13 atk. kam.), Jelani Watsonas Gayle 3, Danielius Akinas, Aminas Adamu, Patrickas Whelanas (0/4 trit.), Akwasi Yeboahas (6 atk. kam.) ir Joshas Ward-Hibbertas (4 atk. kam.) po 2, Tarikas Phillipas 1.
Švedijos rinktinė: Pelle Larssonas 23 (6/8 dvit., 2/9 trit., 4 atk. kam., 5 kld.), Melwinas Pantzaras 12 (3/4 trit., 8 atk. kam., 4 per. kam.), Ludde Hakansonas (2/5 dvit., 0/5 trit.) ir Barra Njie po 9, Viktoras Gaddeforsas (5 atk. kam.) ir Simonas Birganderis (4/6 dvit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 blk.) po 8, Denzelas Anderssonas (1/4 trit., 5 atk. kam.) ir Tobias Borgas po 3, Nicholas Spiresas 2, Adamas Ramstedtas 1.
