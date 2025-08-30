„Juventus“ sutriuškino lietuvio vedamą Latvijos klubą

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai namie 106:65 (30:18, 29:6, 27:22, 20:19) nepagailėjo Valmieros „Glass Via“ klubo.
Uteniškiai dominavo net ir versdamiesi be atvykti nespėjusių naujokų Johno Fulkersono ir Maliko Johnsono.
17 taškų Lietuvos klubui surinko Erikas Venskus (7/9 dvitaškių, 7 atk. kam.), po 16 – Lukas Uleckas (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4/5 dvitaškių) ir Šarūnas Beniušis (6 atk. kam.), 13 – Evaldas Šaulys (3/4 tritaškių, 4 atk. kam., 3 rez. perd.), po 9 – Devonas Danielsas ir pasirengime talkinantis Antanas Udras (4/4 dvitaškių), po 7 – Tarynas Toddas (5 rez perd.) ir Ryanas Schwiegeris.
Valmieros klube išsiskyrė Dominykas Stenionis – 27 minutės, 12 taškų (4/5 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir 6 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, net 8 išprovokuotos pražangos ir 3 paties nuobaudos.
13 taškų pridėjo Verneris Kohas (3/10 tritaškių), 10 – Kristoferis Karlsonas (4 klaidos), 7 – komandos kapitonas Artis Ate (4 atk. kam.).
Uteniškiai yra suplanavę penkis kontrolinius mačus, o Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovas pradės vėliau nei kiti klubai – rugsėjo 23-ąją jų laukia FIBA Čempionų lygos atrankos startas.
