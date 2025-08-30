Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Juventus“ sutriuškino lietuvio vedamą Latvijos klubą

2025-08-30 17:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 17:58

Triuškinančią pergalę iškovojo sezonui besirengiantis Utenos „Juventus“.

E.Venskus tapo rezultatyviausiu mačo žaidėju

Triuškinančią pergalę iškovojo sezonui besirengiantis Utenos „Juventus“.

REKLAMA
0

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai namie 106:65 (30:18, 29:6, 27:22, 20:19) nepagailėjo Valmieros „Glass Via“ klubo.

Uteniškiai dominavo net ir versdamiesi be atvykti nespėjusių naujokų Johno Fulkersono ir Maliko Johnsono.

17 taškų Lietuvos klubui surinko Erikas Venskus (7/9 dvitaškių, 7 atk. kam.), po 16 – Lukas Uleckas (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4/5 dvitaškių) ir Šarūnas Beniušis (6 atk. kam.), 13 – Evaldas Šaulys (3/4 tritaškių, 4 atk. kam., 3 rez. perd.), po 9 – Devonas Danielsas ir pasirengime talkinantis Antanas Udras (4/4 dvitaškių), po 7 – Tarynas Toddas (5 rez perd.) ir Ryanas Schwiegeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valmieros klube išsiskyrė Dominykas Stenionis – 27 minutės, 12 taškų (4/5 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir 6 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, net 8 išprovokuotos pražangos ir 3 paties nuobaudos.

REKLAMA
REKLAMA

13 taškų pridėjo Verneris Kohas (3/10 tritaškių), 10 – Kristoferis Karlsonas (4 klaidos), 7 – komandos kapitonas Artis Ate (4 atk. kam.).

Uteniškiai yra suplanavę penkis kontrolinius mačus, o Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovas pradės vėliau nei kiti klubai – rugsėjo 23-ąją jų laukia FIBA Čempionų lygos atrankos startas.

 

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų