Triženklis jonaviškių puolimas parbloškė „Šiaulius“

Saulės miesto komanda vertėsi be Europos čempionate besivaržančio Siimo-Sanderio Vene ir į Lietuvą jau atvykusio Willo Richardsono.
Į sudėtį draugiškoms rungtynėms buvo įtraukti trys krepšinio akademijos „Saulė“ auklėtiniai – Gabrielius Krivas, Gustas Dembinskis ir Erikas Novikovas.
Komandos gretose ryškiausiai pasirodė Oskaras Pleikys, sumetęs 22 taškus (8/12 dvit., 1/2 trit., 3/7 baud.) ir sugriebęs 11 kamuolių. 14 taškų pridėjo Jordanas Brownas, 11 – Dovydas Romančenko, po 10 – Marius Valinskas, Cedricas Hendersonas ir Danielis Baslykas.
Šeimininkų pusėje išsiskyrė Matas Repšys, pelnęs 27 taškus (2/3 dvit., 6/6 trit., 5/6 baud.),16 pridėjo Daivienas Williamsas, 15 - Eimantas Stankevičius, 12 – Jalenas Henry, 11 – Modestas Babraitis.
Iki sezono starto šiauliečiai sužais dar ketverias rungtynes. Rugsėjo 2-ąją namuose priims „Valmieros“ klubą, rugsėjo 9 d. – taip pat Šiaulių arenoje testuos „Liepojos“ komandą, o to paties mėnesio 13–14 dienomis dalyvaus Klaipėdoje organizuojame turnyre, kur pusfinalyje susitiks su Talino „Kalev“.
Tuo tarpu „Jonavai“ tai buvo jau antras kontrolinis mačas, pirmajame 79:82 nusileidus Vilniaus „Rytui“.
Pirmąsias oficialias sezono rungtynes Saulės miesto ekipa sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susirungs su lygos debiutantais „Gargždais“. Jonaviškiai diena anksčiau žais prieš Kauno „Žalgirį“.
