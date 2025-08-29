Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Dviženklį deficitą panaikinęs „Rytas“ pranoko panevėžiečius

2025-08-29 15:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 15:20

Antrąjį kontrolinį mačą sužaidė sezonui besirengiantis Vilniaus „Rytas“.

J.Wiley buvo arti dvigubo dublio

Antrąjį kontrolinį mačą sužaidė sezonui besirengiantis Vilniaus „Rytas“.

0

Jonaviškius nugalėję Giedriaus Žibėno auklėtiniai Druskininkuose įveikė ir Panevėžio „Lietkabelį“ – 78:77 (16:16, 22:26, 14:22, 26:13).

Pirmasis kėllinys susiklostė lygiai, o prieš ilgąją pertrauką trapų pranašumą susikrovęs „Lietkabelis“ vėliau išvystė dviženklę persvarą (64:52). Vis dėlto ketvirtajame kėlinyje užtikrinčiau žaidęs „Rytas“ iškovojo pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rezultatyviausias vilniečių gretose buvo kontrakto su klubu neturintis Paulius Valinskas – 25 minutės, 16 taškų (3/4 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 4/4 baudų metimų), atkovotas, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 2 rezutatyvūs perdavimai bei 4 pražangos. Vien ketvirtajame kėlinyje jis pelnė 12 taškų.

11 taškų pridėjo Artūras Gudaitis, po 9 – Gytis Masiulis, Nikas Stuknys (4 rez. perd.) ir pirmajame mače nežaidęs Jacobas Wiley (10 atk. kam.), 8 – Martynas Paliukėnas.

„Rytui“ padėti ir toliau negali Simonas Lukošius bei Jordanas Walkeris, šiame mače nežaidė ir prieš jonaviškius žibėjęs Jerrickas Hardingas. Su rinktine išvykę Ignas Sargiūnas bei Gytis Radzevičius.

Panevėžio klubui 16 taškų pelnė Jamelas Morrisas (5 rez. perd., 2/10 dvitaškių, 3/5 tritaškių), po 9 – Nojus Kulieša, Gabrielius Maldūnas (9 atk. kam.) ir Vilkaviškyje žaisiantis Justinas Ramanauskas, po 8 – Lazaras Mutičius ir Paulius Danusevičius (6 atk. kam.), 7 – Augustine’as Rubitas (5 atk. kam.).

„Lietkabeliui“ šiame mače talkino laisvuoju agentu esantis Saulius Kulvietis, surinkęs 6 taškus ir 4 atkovotus kamuolius.

Panevėžio klubas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezoną pradės rugsėjo 20-osios maču prieš Klaipėdos „Neptūną“, vilniečiai diena vėliau lankysis Kėdainiuose

