Be klaidų atakavęs M.Lo padėjo vokiečiams pasiekti antrą pergalę

Švedams šiame mače nepadėjo susirgę Simonas Birganderis ir Pelle Larssonas.
Vokietijos komandai ir toliau vadovauja Alberto Miranda, kadangi Alexas Mumbru negali padėti rinktinei dėl infekcijos.
Šioje grupėje žaidžia ir Lietuvos rinktinė, kurios akistata su vokiečiais laukia jau šeštadienį.
SusitIkimą geriau pradėjo vokiečiai, kurie iškart surengė spurtą 8:0, tačiau netrukus švedai ėmė artėti, o techninę pražangą užsidirbo Dennisas Schroderis. Tuo pasinaudoję švedai sumažino atsilikimą iki minimalaus (12:13), tačiau ketvirtį sėkmingiau užbaigė Vokietijos rinktinė – 27:17.
Antrajame rungtynių kėlinyje vokiečiai išlaikė solidų žaidimą puolime ir po truputį augino pranašumą. Į pertrauką pasaulio čempionai jau išsinešė solidžią persvarą – 59:42.
Po pertraukos švedai didesnės intrigos jau neįnešė. Po trijų kėlinių vokiečių pranašumas siekė 20 taškų (78:58), o susitikimą vieni iš turnyro favoritų laimėjo 105:83.
Kauno „Žalgirio“ garbę ateinančiame sezone ginsiantis Maodo Lo atakavo be klaidų ir per 23 minutes pelnė 13 taškų (2/2 dvit., 3/3 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir surinko 20 naudingumo balų.
Vokietija: Dennisas Schroderis 23 (7 rez. per.), Franzas Wagneris 21 (6/11 metimai), Maodo Lo 13 (3/3 trit.), Isaacas Bonga 9.
Švedija: Melwinas Pantzaras 18 (5/6 trit.), Mattiasas Markussonas 13, Barra Njie 12 (7 rez. per.), Ludvigas Hakansonas ir Tobiasas Borgas po 11.
