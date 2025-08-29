Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Rytas“ atkakliose rungtynėse įveikė „Lietkabelį“

2025-08-29 15:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 15:28

Vilniaus „Rytas“ sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes ir iškovojo pergalę. Giedriaus Žibėno auklėtiniai Druskininkuose 78:77 (16:16, 22:26, 14:22, 26:13) palaužė Panevėžio „Lietkabelį“.

Jacobas Wiley | RytasVilnius.lt nuotr.

0

Panevėžiečiai pirmoje mačo pusėje įgijo nedidelę persvarą, o trečiajame kėlinyje buvo atitrūkę 64:52, tačiau lemiamą ketvirtį sėkmingiau sužaidęs „Rytas“ iškovojo pergalę.

Vilniaus ekipos gretose rezultatyviausiai rungtyniavo su klubu sutarties neturintis Paulius Valinskas, pelnęs 16 taškų, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus, atkovojęs ir perėmęs po kamuolį. Artūras Gudaitis pridėjo 11 taškų, po 9 surinko Gytis Masiulis, Nikas Stuknys (4 rez. perd.) ir Jacobas Wiley (10 atk. kam.).

„Ryto“ komandai šiose rungtynėse nepadėjo Simonas Lukošius, Jordanas Walkeris ir Jerrickas Hardingas, o su rinktine išvykę buvo Ignas Sargiūnas ir Gytis Radzevičius.

„Lietkabelio“ gretose išsiskyrė Jamelas Morrisas su 16 taškų ir 5 rezultatyviais perdavimais, po 9 pelnė Nojus Kulieša, Gabrielius Maldūnas (9 atk. kam.) bei Justinas Ramanauskas.

