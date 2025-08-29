Vokiečiai prieš susitikimą su Lietuva užtikrintai įveikė švedus

Nugalėtojams Dennisas Schroderis pelnė 23 taškus ir atliko 7 perdavimus. Franzas Wagneris surinko 21 tašką.
Žalgiriertis Maodo Lo per 22 žaidimo minutes surinko 13 taškų (2/2 dvit., 3/3 trit.), sugriebė 5 atšokusius kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, bet suklydo 3 sykius.
Švedijos gretose su 18 taškų rezultatyviausias buvo Melwinas Pantzaras.
Vokietija šiame mače pelnė pirmuosius 8 taškus ir nei karto neatsiliko. Po pirmojo kėlinio vokiečiai buvo priekyje 27:17.
Po trijų kėlinių Vokietija pirmavo 84:66, o paskutiniame ketvirtyje skirtumas augo iki 25 taškų.
Švedams šiose rungtynėse dėl ligos nepadėjo Pelle Larssonas ir Simonas Birganderis.
Įdomu tai, kad vokiečių gretose žaidė visi 11 registruotų krepšininkų ir mažiausiai aikštėje praleidęs atletas rungtyniavo 10 minučių.
Lietuvos komanda su Vokietija susitiks šeštadienį, 13:30 val. mūsų laiku.
Vokietijos rinktinė: Dennis Schroderis 23 (4/6 dvit., 3/6 trit., 7 rez. perd.), Franzas Wagneris 21 (5/9 dvit.), Maodo Lo 13 (3/3 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Danielius Theis 11 (5/6 dvit., 4 atk. kam.), Isaac Bonga 9, Tristanas da Silva 7 (6 atk. kam.), Oscaras Da Silva, Andreas Obstas (2/4 trit.) ir Johannesas Thiemannas (4 atk. kam.) po 6, Justus Hollatzas 3.
Švedijos rinktinė: Melwinas Pantzaras 18 (5/6 trit.), Mattias Markussonas 13 (6/10 dvit., 4 atk. kam.), Barra Njie 12 (3/8 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Ludde Hakansonas 11 (2/5 trit., 5 rez. perd.), Tobias Borgas (2/8 trit.) ir Adamas Ramstedtas (4/4 dvit.) po 8, Viktoras Gaddeforsas 4, Wilhelmas Falkas (5 atk. kam.) ir Nicholas Spiresas (1/4 trit.) po 3.
