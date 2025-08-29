Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Vokiečiai prieš susitikimą su Lietuva užtikrintai įveikė švedus

2025-08-29 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 15:23

Įtikinamą pergalę Europos čempionato B grupės rungtynėse Tamperėje iškovojo Vokietijos rinktinė, kuri rezultatu 105:83(27:17, 32:25, 25:24, 21:17) nugalėjo Švedijos krepšininkus.

Franzas Wagneris | FIBA nuotr.

Įtikinamą pergalę Europos čempionato B grupės rungtynėse Tamperėje iškovojo Vokietijos rinktinė, kuri rezultatu 105:83(27:17, 32:25, 25:24, 21:17) nugalėjo Švedijos krepšininkus.

REKLAMA
0

Nugalėtojams Dennisas Schroderis pelnė 23 taškus ir atliko 7 perdavimus. Franzas Wagneris surinko 21 tašką.

Žalgiriertis Maodo Lo per 22 žaidimo minutes surinko 13 taškų (2/2 dvit., 3/3 trit.), sugriebė 5 atšokusius kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, bet suklydo 3 sykius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Švedijos gretose su 18 taškų rezultatyviausias buvo Melwinas Pantzaras.

Vokietija šiame mače pelnė pirmuosius 8 taškus ir nei karto neatsiliko. Po pirmojo kėlinio vokiečiai buvo priekyje 27:17.

REKLAMA
REKLAMA

Po trijų kėlinių Vokietija pirmavo 84:66, o paskutiniame ketvirtyje skirtumas augo iki 25 taškų.

REKLAMA

Švedams šiose rungtynėse dėl ligos nepadėjo Pelle Larssonas ir Simonas Birganderis.  

Įdomu tai, kad vokiečių gretose žaidė visi 11 registruotų krepšininkų ir mažiausiai aikštėje praleidęs atletas rungtyniavo 10 minučių.

Lietuvos komanda su Vokietija susitiks šeštadienį, 13:30 val. mūsų laiku.

Vokietijos rinktinė: Dennis Schroderis 23 (4/6 dvit., 3/6 trit., 7 rez. perd.), Franzas Wagneris 21 (5/9 dvit.), Maodo Lo 13 (3/3 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Danielius Theis 11 (5/6 dvit., 4 atk. kam.), Isaac Bonga 9, Tristanas da Silva 7 (6 atk. kam.), Oscaras Da Silva, Andreas Obstas (2/4 trit.) ir Johannesas Thiemannas (4 atk. kam.) po 6, Justus Hollatzas 3.

Švedijos rinktinė: Melwinas Pantzaras 18 (5/6 trit.), Mattias Markussonas 13 (6/10 dvit., 4 atk. kam.), Barra Njie 12 (3/8 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Ludde Hakansonas 11 (2/5 trit., 5 rez. perd.), Tobias Borgas (2/8 trit.) ir Adamas Ramstedtas (4/4 dvit.) po 8, Viktoras Gaddeforsas 4, Wilhelmas Falkas (5 atk. kam.) ir Nicholas Spiresas (1/4 trit.) po 3.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų