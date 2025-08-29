Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Juventus“ pristatė naujoką iš Lenkijos lygos

2025-08-29 15:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 15:14

Utenos „Juventus“ tęsia komplektacijos darbus – Aukštaitijos klubą papildė 28-erių 177 cm ūgio amerikietis įžaidėjas Malikas Johnsonas.

Malikas Johnsonas | Organizatorių nuotr.

Utenos „Juventus“ tęsia komplektacijos darbus – Aukštaitijos klubą papildė 28-erių 177 cm ūgio amerikietis įžaidėjas Malikas Johnsonas.

REKLAMA
0

Su krepšininku pasirašyta vienerių metų sutartis.

Praėjusį sezoną M.Johnsonas užbaigė Lenkijoje. Stargardo „Spojnia“ ekipai atstovavęs gynėjas aukščiausioje šalies lygoje rinko po 13,6 taško (43,3 proc. tritaškių), 3,5 atkovoto kamuolio ir 6,8 rezultatyvaus perdavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš persikeldamas į Lenkiją amerikietis rungtyniavo Kosove, kur gynė „Trepca“ komandos garbę. FIBA Europos taurėje M.Johnsonas fiksavo 10,6 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 6,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius, o su „Trepca“ iškovojo ir šalies taurę.

REKLAMA
REKLAMA

„Malikas yra nedidelio ūgio, bet labai greitas gynėjas, daugiau žaidžiantis komandai, nors ir pats gali prasiveržti bei pelnyti taškus. Ieškojome žaidėjo, galinčio puikiai organizuoti žaidimą ir spausti kamuolį gynyboje. Tikiu, kad Malikas toks ir yra. Jis labai motyvuotas, belieka jį tinkamai išnaudoti, ir esu tikras, kad jis duos mums daug naudos“, – apie naujoką kalbėjo „Juventus“ vyr. treneris Kęstutis Kemzūra.

REKLAMA

Į Europą M.Johnsonas pirmą kartą atvyko 2021 metais – baigęs studijas JAV prisijungė prie tuomet antroje Šveicarijos lygoje rungtyniavusios „Vevey Riviera Basket“ komandos. Su ja įžaidėjas laimėjo čempionatą ir kartu su klubu pakilo į aukščiausią šalies divizioną.

Kitą sezoną stipriausioje Šveicarijos lygoje gynėjas rinko po 16,6 taško, 3,9 atkovoto kamuolio ir net 10,9 rezultatyvaus perdavimo.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau M.Johnsonas persikėlė į Vokietiją, kur apsivilko Bambergo „Brose“ marškinėlius. Stipriausioje Vokietijos lygoje jis pelnė po 7,6 taško, atkovojo 2,4 kamuolio ir atliko 4,9 rezultatyvaus perdavimo.

Be M.Johnsono, sutartis su „Juventus“ artėjančiam sezonui taip pat turi Johnas Fulkersonas, Tarynas Toddas, Lukas Uleckas, Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erikas Venskus, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.

Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K. Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų