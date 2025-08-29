„Juventus“ pristatė naujoką iš Lenkijos lygos

Su krepšininku pasirašyta vienerių metų sutartis.
Praėjusį sezoną M.Johnsonas užbaigė Lenkijoje. Stargardo „Spojnia“ ekipai atstovavęs gynėjas aukščiausioje šalies lygoje rinko po 13,6 taško (43,3 proc. tritaškių), 3,5 atkovoto kamuolio ir 6,8 rezultatyvaus perdavimo.
Prieš persikeldamas į Lenkiją amerikietis rungtyniavo Kosove, kur gynė „Trepca“ komandos garbę. FIBA Europos taurėje M.Johnsonas fiksavo 10,6 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 6,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius, o su „Trepca“ iškovojo ir šalies taurę.
„Malikas yra nedidelio ūgio, bet labai greitas gynėjas, daugiau žaidžiantis komandai, nors ir pats gali prasiveržti bei pelnyti taškus. Ieškojome žaidėjo, galinčio puikiai organizuoti žaidimą ir spausti kamuolį gynyboje. Tikiu, kad Malikas toks ir yra. Jis labai motyvuotas, belieka jį tinkamai išnaudoti, ir esu tikras, kad jis duos mums daug naudos“, – apie naujoką kalbėjo „Juventus“ vyr. treneris Kęstutis Kemzūra.
Į Europą M.Johnsonas pirmą kartą atvyko 2021 metais – baigęs studijas JAV prisijungė prie tuomet antroje Šveicarijos lygoje rungtyniavusios „Vevey Riviera Basket“ komandos. Su ja įžaidėjas laimėjo čempionatą ir kartu su klubu pakilo į aukščiausią šalies divizioną.
Kitą sezoną stipriausioje Šveicarijos lygoje gynėjas rinko po 16,6 taško, 3,9 atkovoto kamuolio ir net 10,9 rezultatyvaus perdavimo.
Vėliau M.Johnsonas persikėlė į Vokietiją, kur apsivilko Bambergo „Brose“ marškinėlius. Stipriausioje Vokietijos lygoje jis pelnė po 7,6 taško, atkovojo 2,4 kamuolio ir atliko 4,9 rezultatyvaus perdavimo.
Be M.Johnsono, sutartis su „Juventus“ artėjančiam sezonui taip pat turi Johnas Fulkersonas, Tarynas Toddas, Lukas Uleckas, Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erikas Venskus, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.
Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K. Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.
