„Manchester United“ nusprendė neišleisti savo talento į kitą klubą

2025-08-29 14:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 14:30

„Manchester United“ atmetė Kobbie Mainoo prašymą išvykti nuomos pagrindu.

Kobbie Mainoo | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ atmetė Kobbie Mainoo prašymą išvykti nuomos pagrindu.

0

20-metis saugas šią savaitę išreiškė norą laikinai palikti klubą, siekdamas gauti daugiau žaidybinės praktikos. Visgi, iš komandos jis išgirdo neigiamą atsakymą.

K. Mainoo pirmąsias dvi sezono rungtynes praleido ant suolo „Premier“ lygoje, o galimybę pasireikšti gavo tik „Carabao“ taurės mače prieš „Grimsby Town“. Nepaisant to, „Manchester United“ vadovybė nusprendė, jog akademijos auklėtinis yra svarbi komandos dalis ir turi likti klube bei kovoti dėl vietos Rubeno Amorimo sudėtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Mainoo prie vyresnių žaidėjų prisijungė praėjusį sezoną ir jau spėjo pelnyti svarbių įvarčių – įskaitant rungtynes „FA Cup“ finale. Mančesterio klubo vadovai tikisi, kad jaunas saugas artimiausiu metu gaus daugiau žaidybinio laiko ir prisidės prie komandos sėkmės „Premier“ lygoje.

Galutinis sprendimas dėl žaidėjo vietos komandoje lieka R. Amorimo rankose. Pranešama, jog vadovai pilnai tiki treneriu ir jam palieka komandos. sudėties dėlionę.

