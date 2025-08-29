„Tottenham“ susitarė su „Leipzig“ dėl Xavi Simonso įsigijimo

Pasak šaltinių, Anglijos klubas už šį futbolininką sumokės 60 mln. eurų siekiančią fiksuotą sumą. X. Simonso pasirašytas kontraktas su „Tottenham“ galios iki 2030-ųjų metų, su galimybe jį pratęsti dar dvejiems metams.
22-ejų metų futbolininkas jau atliko pagrindinę medicininės patikros dalį ir artimiausiu metu oficialiai taps „Tottenham“ žaidėju.
X. Simonsas praėjusiame sezone atstovaudamas „Leipzig“ pelnė 11 įvarčių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus per 33 sužaistas rungtynes.
