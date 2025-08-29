Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Tottenham“ susitarė su „Leipzig“ dėl Xavi Simonso įsigijimo

2025-08-29 13:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 13:19

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, jog Londono „Tottenham“ pasiekė susitarimą su „Leipzig“ dėl Xavi Simonso įsigijimo.

Xavi Simonsas | Scanpix nuotr.

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, jog Londono „Tottenham“ pasiekė susitarimą su „Leipzig“ dėl Xavi Simonso įsigijimo.

0

Pasak šaltinių, Anglijos klubas už šį futbolininką sumokės 60 mln. eurų siekiančią fiksuotą sumą. X. Simonso pasirašytas kontraktas su „Tottenham“ galios iki 2030-ųjų metų, su galimybe jį pratęsti dar dvejiems metams.

22-ejų metų futbolininkas jau atliko pagrindinę medicininės patikros dalį ir artimiausiu metu oficialiai taps „Tottenham“ žaidėju.

X. Simonsas praėjusiame sezone atstovaudamas „Leipzig“ pelnė 11 įvarčių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus per 33 sužaistas rungtynes.

