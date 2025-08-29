Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Newcastle United“ už rekordinę 90 mln. eurų sumą įsigyja Nicką Woltemadę iš „Stuttgart“

2025-08-29 14:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 14:15

„Kicker“ ir daugelis Vokietijos žiniasklaidos šaltinių patvirtino – „Newcastle United“ ir „VfB Stuttgart“ susitarė dėl Nicko Woltemade‘o perėjimo.

Nickas Woltemade | Scanpix nuotr.

0

Anglijos klubas už vokiečių puolėją sumokės 85 milijonus eurų plius 5 milijonus priedų (iš viso iki 90 mln. eurų). Įdomu, jog dar praėjusią vasarą jis į „Stuttgart“ persikėlė be jokio perėjimo mokesčio. Penktadienį N. Woltemade‘ui numatytas medicininis patikrinimas Anglijoje. „Stuttgart“ oficialiai informavo, kad gavus tokio dydžio pasiūlymą, klubas atleido žaidėją nuo treniruočių – puolėjas laisvas derėtis dėl asmeninės sutarties ir skrydžio į „Newcastle United“ stovyklą atlikti paskutinių formalumų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

23 metų vokietis praėjusį sezoną per 33 rungtynes Vokietijoje įmušė 17 įvarčių, tapo pagrindiniu „Stuttgart“ puolėju ir sulaukė kelių didžiųjų klubų dėmesio. Vasarą dėl žaidėjo stipriai konkuravo Miuncheno „Bayern“, bet būtent „Newcastle United“ pasiūlymas pranoko visus kitus variantus.

Perėjimas taps rekordinis abiem klubams – „Stuttgart“ dar nė karto nėra pardavęs žaidėjo už tokią sumą, o „Newcastle United“ tai didžiausias istorijoje pirkimas.

