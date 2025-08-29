Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Didysis futbolas sugrįžta – „Liverpool“ ir „Arsenal“ akistata

2025-08-29 10:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 10:23

Šį sekmadienį Europos šalių futbolo lygose nestigs intriguojančių dvikovų. Futbolo sirgaliai ypač laukia Anglijos „Premier“ lygos rungtynių, kuriose čempionas „Liverpool“ priims praėjusio sezono antrosios vietos laimėtoją Londono „Arsenal“ klubą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Škotijos lygoje vyks aršiausių priešininkų Glazgo „Rangers“ ir „Celtic“ susirėmimas. Principiniai varžovai aiškinsis santykius ir Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybėse – Liono „Olympique“ kausis su Marselio „Olympique“. Italijos „Serie A“ mače „Torino“ komanda, kuriai atstovauja lietuvis Gvidas Gineitis, namie priims Florencijos „Fiorentina“ futbolininkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Premier“ lygoje „Liverpool“ ir „Arsenal“ laimėjo abi pirmąsias dvikovas ir kartu su Londono „Tottenham Hotspur“ pirmauja čempionate. Liverpulio ekipa 3:2 nugalėjo „Newcastle United“ ir 4:2 privertė pasiduoti „Bournemouth“. „Arsenal“ 1:0 palaužė „Manchester United“ bei 5:0 sutriuškino „Leeds United“.

Per visą klubų istoriją tarpusavio akistatose „Liverpool“ Londono komandą įveikė 95 kartus, 66 mačai baigėsi taikiai, o 83 sykius stipresnis buvo „Arsenal“. Tačiau pastaruosius keletą metų „Arsenal“ yra neparankus varžovas Liverpulio ekipai. „Premier“ lygoje pastarąjį kartą Liverpolio futbolininkai „Arsenal“ nugalėjo labai seniai – 2022 metų kovą. Paskui per šešias tarpusavio dvikovose dviejose pranašesnė buvo Londono komanda, o net ketveriose rungtynėse užfiksuotos lygiosios. Klubai „Premier“ lygoje abukart sužaidė taikiai ir praėjusį sezoną.

Bekompromisis turėtų būti ir „Rangers“ bei „Celtic“ mūšis. Tiesa, „Rangers“ prastai pradėjo Škotijos čempionatą – pirmuosiose trijuose mačuose sužaidė lygiosiomis. Tuo tarpu čempionas „Celtic“ triumfavo visose trejose rungtynėse.

„Torino“ su Lietuvos rinktinės saugu G. Gineičiu labai prastai pradėjo sezoną – net 0:5 nusileido Milano „Inter“. Lietuvis tada žaidė visas rungtynes. „Fiorentina“ pirmajame ture 1:1 sužaidė su „Cagliari“.

Liono ir Marselio komandų akistatos beveik visada vyksta nenuspėjamai. Liono futbolininkai triumfavo abiejuose pirmuosiuose pirmenybių mačuose, o Marselio klubas iškovojo vieną pergalę ir patyrė vieną nesėkmę.

Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“ televiziją:

Rugpjūčio 31 d.

13.55 val. „Rangers“ – „Celtic“,

17.50 val. „Lyon“ – „Marseille“,

18.20 val. „Liverpool“ – „Arsenal“,

19.20 val. „Torino“ – „Fiorentina“.

