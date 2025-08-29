Didysis futbolas sugrįžta – „Liverpool“ ir „Arsenal“ akistata

Škotijos lygoje vyks aršiausių priešininkų Glazgo „Rangers“ ir „Celtic“ susirėmimas. Principiniai varžovai aiškinsis santykius ir Prancūzijos „Ligue 1“ pirmenybėse – Liono „Olympique“ kausis su Marselio „Olympique“. Italijos „Serie A“ mače „Torino“ komanda, kuriai atstovauja lietuvis Gvidas Gineitis, namie priims Florencijos „Fiorentina“ futbolininkus.
„Premier“ lygoje „Liverpool“ ir „Arsenal“ laimėjo abi pirmąsias dvikovas ir kartu su Londono „Tottenham Hotspur“ pirmauja čempionate. Liverpulio ekipa 3:2 nugalėjo „Newcastle United“ ir 4:2 privertė pasiduoti „Bournemouth“. „Arsenal“ 1:0 palaužė „Manchester United“ bei 5:0 sutriuškino „Leeds United“.
Per visą klubų istoriją tarpusavio akistatose „Liverpool“ Londono komandą įveikė 95 kartus, 66 mačai baigėsi taikiai, o 83 sykius stipresnis buvo „Arsenal“. Tačiau pastaruosius keletą metų „Arsenal“ yra neparankus varžovas Liverpulio ekipai. „Premier“ lygoje pastarąjį kartą Liverpolio futbolininkai „Arsenal“ nugalėjo labai seniai – 2022 metų kovą. Paskui per šešias tarpusavio dvikovose dviejose pranašesnė buvo Londono komanda, o net ketveriose rungtynėse užfiksuotos lygiosios. Klubai „Premier“ lygoje abukart sužaidė taikiai ir praėjusį sezoną.
Bekompromisis turėtų būti ir „Rangers“ bei „Celtic“ mūšis. Tiesa, „Rangers“ prastai pradėjo Škotijos čempionatą – pirmuosiose trijuose mačuose sužaidė lygiosiomis. Tuo tarpu čempionas „Celtic“ triumfavo visose trejose rungtynėse.
„Torino“ su Lietuvos rinktinės saugu G. Gineičiu labai prastai pradėjo sezoną – net 0:5 nusileido Milano „Inter“. Lietuvis tada žaidė visas rungtynes. „Fiorentina“ pirmajame ture 1:1 sužaidė su „Cagliari“.
Liono ir Marselio komandų akistatos beveik visada vyksta nenuspėjamai. Liono futbolininkai triumfavo abiejuose pirmuosiuose pirmenybių mačuose, o Marselio klubas iškovojo vieną pergalę ir patyrė vieną nesėkmę.
Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“ televiziją:
Rugpjūčio 31 d.
13.55 val. „Rangers“ – „Celtic“,
17.50 val. „Lyon“ – „Marseille“,
18.20 val. „Liverpool“ – „Arsenal“,
19.20 val. „Torino“ – „Fiorentina“.
