  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 322“ turnyre Islamas Machačevas sieks iškovoti kitos svorio kategorijos čempiono titulą

2025-08-29 10:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 10:32

Ketvirtadienį oficialiai pranešta, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Jackas Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) „UFC 322“ turnyre susikaus su buvusiu lengvo svorio kategorijos čempionu Islamu Machačevu (27-1 MMA, 16-1 UFC).

Islamas Machačevas | „Stop“ kadras

Ketvirtadienį oficialiai pranešta, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Jackas Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) „UFC 322" turnyre susikaus su buvusiu lengvo svorio kategorijos čempionu Islamu Machačevu (27-1 MMA, 16-1 UFC).

0

Turnyras vyks lapkričio 15-ą dieną „Madison Square Garden“ arenoje Niujorke.

J. Della Maddalena sieks pirmą kartą apginti titulą po to, kai gegužę po penkių raundų kovos vieningu teisėjų sprendimu netikėtai nugalėjo Belalą Muhammadą.

Šis titulas vainikavo nuoseklų jo kelią nuo Dana White‘o „Contender Series“ iki UFC čempiono statuso. Iki kovos dėl titulo J. Della Maddalena nugalėjo Pete’ą Rodriguezą, Ramazaną Emejevą, Danny Robertsą, Randy Browną, Bassilą Hafezą, Keviną Hollandą ir Gilbertą Burnsą.

I. Machačevas atsisakė lengvo svorio kategorijos titulo, siekdamas čempiono diržo kitoje svorio kategorijoje. Jo titulo gynyba prieš Renatą Moicaną sausį buvo jau ketvirtoji po to, kai 2022 metų spalį jis tapo čempionu, nugalėjęs Ch. Oliveirą. Jis taip pat turi dvi čempioniškas pergales prieš Alexanderį Volkanovskį ir vieną prieš Dustiną Poirier.

„UFC 322“ programa dabar atrodo taip:

Čempionas Jackas Della Maddalena prieš Islamą Machačevą – dėl pusvidutinio svorio titulo

Čempionė Valentina Ševčenko prieš Weili Zhang – dėl moterų visų lengviausio svorio titulo

Leon Edwards prieš Carlosą Pratesą

Erin Blanchfield prieš Tracy Cortez

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

