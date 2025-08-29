„UFC 322“ turnyre Islamas Machačevas sieks iškovoti kitos svorio kategorijos čempiono titulą

Turnyras vyks lapkričio 15-ą dieną „Madison Square Garden“ arenoje Niujorke.
J. Della Maddalena sieks pirmą kartą apginti titulą po to, kai gegužę po penkių raundų kovos vieningu teisėjų sprendimu netikėtai nugalėjo Belalą Muhammadą.
Šis titulas vainikavo nuoseklų jo kelią nuo Dana White‘o „Contender Series“ iki UFC čempiono statuso. Iki kovos dėl titulo J. Della Maddalena nugalėjo Pete’ą Rodriguezą, Ramazaną Emejevą, Danny Robertsą, Randy Browną, Bassilą Hafezą, Keviną Hollandą ir Gilbertą Burnsą.
I. Machačevas atsisakė lengvo svorio kategorijos titulo, siekdamas čempiono diržo kitoje svorio kategorijoje. Jo titulo gynyba prieš Renatą Moicaną sausį buvo jau ketvirtoji po to, kai 2022 metų spalį jis tapo čempionu, nugalėjęs Ch. Oliveirą. Jis taip pat turi dvi čempioniškas pergales prieš Alexanderį Volkanovskį ir vieną prieš Dustiną Poirier.
„UFC 322“ programa dabar atrodo taip:
Čempionas Jackas Della Maddalena prieš Islamą Machačevą – dėl pusvidutinio svorio titulo
Čempionė Valentina Ševčenko prieš Weili Zhang – dėl moterų visų lengviausio svorio titulo
Leon Edwards prieš Carlosą Pratesą
Erin Blanchfield prieš Tracy Cortez
