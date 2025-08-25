Tony Fergusonas: apie išėjimą iš UFC, planą sugrąžinti Chabibą Nurmagomedovą ir naują etapą bokse

Tai buvo toli nuo kovotojo, kurį mėgo gerbėjai ir kuris nuolat buvo poruojamas su Chabibu Nurmagomedovu, tačiau šių kovų vis neišvysdavome dėl įvairių kovos atšaukimų ar atidėjimų. Viena iš tokių atšauktų dvikovų atvedė T. Fergusoną į pralaimėjimą prieš Justiną Gaethje kovoje dėl laikinojo lengvo svorio kategorijos titulo, o nuo ten prasidėjo jo kritimas, pasibaigęs pralaimėjimu Michaelui Chiesai, kuris tapo paskutiniu jo pasirodymu UFC.
Nors jis ir nesistengia prisiminti tos pralaimėjimų serijos, T. Fergusonas atvirai pripažįsta, kad daugelyje tų kovų jis nebuvo tikrasis savęs variantas.
„Tie vyrukai, su kuriais kovojau, buvo kaip būrys bailių, jų nebuvo, kai aš dariau savo pergalių seriją, – „MMA Fighting“ sakė T. Fergusonas. – Nes jie nenorėjo kruvinos kovos ar to, kad aš dėvėčiau jų kraują su šypsena.
Kai kovojau su tais vaikinais, buvo taip, tarsi tai dariau dėl sirgalių – priimdamas tas galimybes, kad manęs nepaliktų nuošalyje. Aš priėmiau šias galimybes. Manęs neišmetė iš UFC. Mes tiesiog paspaudėme vienas kitam rankas ir kartu pasitraukėme.“
T. Fergusonas prisipažino, kad labiausiai jį motyvavo galimybė tapti treneriu „The Ultimate Fighter“ realybės šou, kai jis siekė akistatos su Ch. Nurmagomedovu.
Kai šis planas neįvyko, kovotojas jau nebeparodė didelio entuziazmo dėl kitų siūlomų kovų.
„Aš stengiausi gauti Chabibą. Sakiau savo žmonai: priimsime tas kovas, o tuo pačiu įrašysime medžiagos, kad Chabibas užkibtų, – aiškino T. Fergusonas. – Jis turėjo užkibti. Tada, kai Conoras McGregoras ir Michaelas Chandleris tapo treneriais vienas prieš kitą.
Aš pasiūliau save kartu su Chabibu trenerių dvikovai „The Ultimate Fighter“. Turėjome pasirašytas sutartis su UFC, su Ali Abdelazizu ir visais kitais, bet tuo metu jis net nevažiavo būti kampe savo pusbroliui. Jis turėjo daug kitų reikalų. O šiaip – daugiau susidomėjimo iš jo pusės niekada nebuvo.“
Palikęs UFC, T. Fergusonas pasirašė sutartį su jau nebeegzistuojančia „Global Fight League“ organizacija, kurioje turėjo kovoti su graplingo čempionu ir garsiu provokatoriumi Dillonu Danisu. Tačiau vos tik pasirašius kontraktus pirmieji du GFL turnyrai buvo atšaukti, o organizacija faktiškai išnyko.
Galiausiai T. Fergusonas pasirinko „Misfits Boxing“, kur rugpjūčio 30-ąją susikaus su nuomonės formuotojų bokso atstovu Salt Papi. Įdomu, kad tą patį vakarą ringe sugrįš ir D. Danisas, debiutuosiantis pirmojoje „Misfits“ MMA kovoje. T. Fergusonas neatmeta galimybės ateityje kovoti su D. Danisu, tačiau šiuo metu jo dėmesys sutelktas į boksą.
„Kai tai pereina į MMA, atsiranda galimybių ir tai man įdomu, bet aš neprivalau to daryti, – sakė T. Fergusonas. – Mes paspaudėme rankas, išėjome ir jeigu vėl pasitaikys tokia proga ir ji bus logiška – kovosime. Bet dabar dėmesys yra boksui. Po to, jei panorėsiu, galėsiu grįžti prie graplingo. Kai buvau Tailande, filmavome „Real Fights“ realybės šou ir nežinau, ar matėte, bet vienas vyrukas bandė mane pargriauti. To nebuvo nufilmuota. Aš ėjau pasiimti „Coca-Cola“ nuo tatamio, jis pabandė mane parversti, o aš netyčia sulaužiau jam ranką. Tai įvyko akimirksniu.
MMA man buvo būdas parodyti ir šlifuoti visas savo galimybes. Dabar turiu kitą progą save išreikšti. Jei pasitaikys proga – taip, galiu užsiimti graplingu.“
Žinoma, T. Fergusonas girdėjo kalbas, kad jis jau peržengė savo geriausius laikus, kad yra „sudilęs“ ir toli nuo to kovotojo, kokį visi matė prieš kelerius metus.
Nors jis tvirtina, kad tokios kalbos jo neerzina, T. Fergusonas dega noru grįžti į kovas ir parodyti, ką dar gali. Boksas jam suteikia naują startą, bet tai nereiškia, kad jis baigė su MMA.
„Man nusispjaut, ką kas galvoja apie mane, – sakė T. Fergusonas. – „Ar Tony Fergusonas dar yra savo pike?“ Man nusispjaut. Susidomėjimas yra dabar. Nesvarbu, kas stos prieš mane tą vakarą. Aš eisiu į kovą ir atiduosiu geriausią įmanomą savo versiją, nes treniruotėse dabar jaučiuosi nepatogiai. Paskutinius ketverius ar penkerius metus treniruotėse jaučiausi patogiai, bet kovose buvau nelaimingas, nes tiesiog nebenorėjau to daryti. Dabar treniruotėse save stumiu į nepatogias situacijas, kad kai stosiu į ringą, jausčiausi velniškai patogiai.
Jei kas nors mane domina, aš eisiu ir tai padarysiu. Esu toks žmogus, turintis talentą greitai perprasti bet ką, nes taip mane išaugino tėvai. Jei jau imiesi kažko, turi tai daryti kuo geriausiai.“
