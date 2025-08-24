Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC turnyre Kinijoje Nueraji po taisyklių pažeidimo ir dviejų baudos balų nokautavo airį

2025-08-24 16:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 16:47

Šeštadienį Šanchajuje (Kinija) įvyko UFC „Fight Night“ kategorijos turnyras, kurį paženklino kontroversiška kino Taiyilake Nueraji (12-1) pergalė.

Kovos akimirkos | „Stop“ kadras

Šeštadienį Šanchajuje (Kinija) įvyko UFC „Fight Night“ kategorijos turnyras, kurį paženklino kontroversiška kino Taiyilake Nueraji (12-1) pergalė.

0

„Super Sajanu“ save vadinantis kinas pirmajame raunde nokautavo airį Kieferį Crosbie (10-6). Tiesa, prieš nokautą kinas grubiai pažeidė taisykles ir fanai stebėjosi, kad teisėjas jo nediskvalifikavo.

T. Nueraji, po parterio pakilęs ant kojų, keliu spyrė K. Crosbie į galvą. Airis tuo metu dar nebuvo atsistojęs, todėl tai buvo aiškus taisyklių pažeidimas. Iš airio galvos pasipylė kraujas, o teisėjas Marcas Goddardas sustabdė kovą. Į narvą buvo pakviestas gydytojas, o teisėjas nusprendė skirti T. Nueraji net 2 baudos balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo vos 4-as kartas UFC istorijoje, kai kovotojas už neleistiną veiksmą gavo 2 baudos balus. Anksčiau tokių bausmių buvo sulaukę Ismailas Naurdijevas, Jonas Jonesas ir Alexas Caceresas.

K. Crosbie po neleistino T. Nueraji spyrio greitai vėl panoro tęsti kovą, bet tai airiui geruoju nesibaigė. Kinas, žinodamas, kad taškais kovos veikiausiai nebelaimės, puolė sužeistą varžovą ir alkūnėmis jį daužė tol, kol teisėjas nutraukė kovą. T. Nueraji pergalė buvo skirta techniniu nokautu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

