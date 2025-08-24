UFC turnyre Kinijoje Nueraji po taisyklių pažeidimo ir dviejų baudos balų nokautavo airį

„Super Sajanu“ save vadinantis kinas pirmajame raunde nokautavo airį Kieferį Crosbie (10-6). Tiesa, prieš nokautą kinas grubiai pažeidė taisykles ir fanai stebėjosi, kad teisėjas jo nediskvalifikavo.
T. Nueraji, po parterio pakilęs ant kojų, keliu spyrė K. Crosbie į galvą. Airis tuo metu dar nebuvo atsistojęs, todėl tai buvo aiškus taisyklių pažeidimas. Iš airio galvos pasipylė kraujas, o teisėjas Marcas Goddardas sustabdė kovą. Į narvą buvo pakviestas gydytojas, o teisėjas nusprendė skirti T. Nueraji net 2 baudos balus.
It’s hard not to be pissed off about that illegal knee shot. Marc Goddard done right by deducting 2 points off Nueraji. Absolutely gutted for Kiefer. He’s an absolute warrior and most would’ve quit after a shot like that! Keep the head up champ! ☘️🇮🇪 @ufc #UFCShanghai pic.twitter.com/vVmT1jhE4ZREKLAMAREKLAMA— Ross Edmonds (@RosssEdmonds) August 23, 2025
Tai buvo vos 4-as kartas UFC istorijoje, kai kovotojas už neleistiną veiksmą gavo 2 baudos balus. Anksčiau tokių bausmių buvo sulaukę Ismailas Naurdijevas, Jonas Jonesas ir Alexas Caceresas.
K. Crosbie po neleistino T. Nueraji spyrio greitai vėl panoro tęsti kovą, bet tai airiui geruoju nesibaigė. Kinas, žinodamas, kad taškais kovos veikiausiai nebelaimės, puolė sužeistą varžovą ir alkūnėmis jį daužė tol, kol teisėjas nutraukė kovą. T. Nueraji pergalė buvo skirta techniniu nokautu.
TAIYILAKE NUERAJI GETS THE 1st ROUND FINISH!— TheMMACouncil (@mma_council) August 23, 2025
After taking an illegal knee to the head Crosbie wanted to continue the fight, which would’ve been deemed a DQ#UFCShanghai pic.twitter.com/P96Cpgo2CL
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!