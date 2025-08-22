Brianas Ortega nualpo prieš kovą narve: fanus nustebino UFC sprendimas

Iš pradžių pasirodė informacija, kad amerikietis, mesdamas svorį, nualpo ir atsidūrė ligoninėje. Tuomet atrodė, kad kova su Aljamainu Sterlingu (24-5) bus atšaukta.
What a twist of events….— Alex Behunin (@AlexBehunin) August 22, 2025
Got told by multiple sources that Brian Oretga fainted, went to the hospital, which forced the fight to be off
Now, they Brian and Aljo both weighed in and it’s apparently on.
That’s MMA for you.
Visgi, po kelių valandų informacija buvo patikslinta. B. Ortegai leista dalyvauti turnyre, nors svorio numesti jis jau nebūtų pajėgęs. UFC nusprendė perkelti B. Ortegos ir A. Sterlingo kovą į aukštesnę svorio kategoriją.
Vėliau vykusiose kovotojų akistatose B. Ortega atrodė visiškai išsekęs. B. Ortega tarsi zombis iš lėto priėjo prie A. Sterlingo ir atrodė, kad tuoj vėl gali nualpti. Visgi, šią akistatą B. Ortega atlaikė ir bandys kažkokiu būdu atgauti jėgas iki kovos.
What are we doing?— Brian Sutterer MD (@BrianSuttererMD) August 22, 2025
Ortega looks like he’s a sneeze away from being in the hospital for dehydration https://t.co/CTHvsgfC9j
Banger Alert!— UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) August 22, 2025
Brian Ortega vs Aljamain Sterling#UFCShanghai | SAT 5PM AEST | Live on UFC Fight Pass & ESPN pic.twitter.com/pOEn2KHxCD
Bro is in hell. pic.twitter.com/nVHlNZE3ny— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 22, 2025
Kiti turnyro dalyviai svėrimuose didesnių problemų išvengė.
UFC turnyrą iš Šanchajaus tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Šį kartą turnyras vyks patogiu laiku lietuviams – transliacija prasidės šeštadienį 13 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!