TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Brianas Ortega nualpo prieš kovą narve: fanus nustebino UFC sprendimas

2025-08-22 18:18
2025-08-22 18:18

Prieš šeštadienį Šanchajuje (Kinija) vyksiantį UFC turnyrą su rimtomis problemomis susidūrė amerikietis Brianas Ortega (16-4).

Brianas Ortega ir Aljamainas Sterlingas | „Stop“ kadras

Prieš šeštadienį Šanchajuje (Kinija) vyksiantį UFC turnyrą su rimtomis problemomis susidūrė amerikietis Brianas Ortega (16-4).

Iš pradžių pasirodė informacija, kad amerikietis, mesdamas svorį, nualpo ir atsidūrė ligoninėje. Tuomet atrodė, kad kova su Aljamainu Sterlingu (24-5) bus atšaukta.

Visgi, po kelių valandų informacija buvo patikslinta. B. Ortegai leista dalyvauti turnyre, nors svorio numesti jis jau nebūtų pajėgęs. UFC nusprendė perkelti B. Ortegos ir A. Sterlingo kovą į aukštesnę svorio kategoriją.

Vėliau vykusiose kovotojų akistatose B. Ortega atrodė visiškai išsekęs. B. Ortega tarsi zombis iš lėto priėjo prie A. Sterlingo ir atrodė, kad tuoj vėl gali nualpti. Visgi, šią akistatą B. Ortega atlaikė ir bandys kažkokiu būdu atgauti jėgas iki kovos.

Kiti turnyro dalyviai svėrimuose didesnių problemų išvengė.

UFC turnyrą iš Šanchajaus tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. Šį kartą turnyras vyks patogiu laiku lietuviams – transliacija prasidės šeštadienį 13 val.

