TV3 naujienos > Sportas

Isiaha Mike‘as paliko „Partizan“ gretas ir gali persikelti į Ispaniją

2025-08-22 18:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 18:09

Sezoną Belgrado „Partizan“ gretose praleidęs Isiaha Mike‘as atsisveikino komanda.

Isiaha Mike'as | Euroleague nuotr.

Sezoną Belgrado „Partizan“ gretose praleidęs Isiaha Mike‘as atsisveikino komanda.

0

Apie tai oficialiai pranešė Serbijos ekipa.

28 metų 203 cm ūgio kanadiečiu dabar aktyviai domisi Valensijos „Valencia Basket“ klubas, tad labai realu, kad puolėjo karjera pakryps būtent į Ispaniją.

Praeitą sezoną Eurolygoje I. Mike‘as per vidutiniškai 15 minučių fiksavo 3,9 taško ir 2,4 atkovoto kamuolio vidurkius.

