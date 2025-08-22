Isiaha Mike‘as paliko „Partizan“ gretas ir gali persikelti į Ispaniją

Apie tai oficialiai pranešė Serbijos ekipa.
28 metų 203 cm ūgio kanadiečiu dabar aktyviai domisi Valensijos „Valencia Basket“ klubas, tad labai realu, kad puolėjo karjera pakryps būtent į Ispaniją.
Praeitą sezoną Eurolygoje I. Mike‘as per vidutiniškai 15 minučių fiksavo 3,9 taško ir 2,4 atkovoto kamuolio vidurkius.
