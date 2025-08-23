UFC Šanchajuje: Johnny Walkeris nutraukė nesėkmių seriją prieš vietos herojų, užfiksuotas itin retas skausmingas veiksmas

Pussunkio svorio kategorijos kovoje buvo suplanuoti penki raundai, tačiau tiek neprireikė. J. Walkeris antrajame raunde smūgių lavina ir įvairiais atakų deriniais pribaigė vietinių sirgalių numylėtinį Z. Mingyangą, pasiekdamas pergalę techniniu nokautu.
Po keisto pirmojo raundo, kurį minimaliai laimėjo Z. Mingyangas, J. Walkeris jau pirmosiomis sekundėmis pamėgino griauti varžovą, tačiau nesėkmingai. Visgi vėliau jis panaudojo porą kojų smūgių, kurie privertė kiną kristi.
Z. Mingyangas bandė išgyventi ir du kartus beveik atsistojo, tačiau smarkiai pažeista koja jam neleido apsiginti nuo žalos. Teisėjas Marcas Goddardas nutraukė kovą.
Ši pergalė J. Walkeriui leido nutraukti trijų kovų seriją be pergalių (dvi nesėkmės ir viena kova pripažinta neįvykusia). Tai buvo pirmoji jo pergalė nuo 2023 m. gegužės, kai jis vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Anthony Smithą.
Z. Mingyangui tai buvo pirmasis pralaimėjimas UFC, iki tol jis buvo įveikęs Brendsoną Ribeiro, Ozzy Diazą ir A. Smithą.
J. Walkeris po kovos džiaugėsi savo pergale, tačiau pripažino, kad dar yra kur tobulėti, ir suprato, kodėl taip nutiko.
„Jaučiuosi labai gerai, – interviu ESPN+ laidoje po kovos sakė J. Walkeris. – Man tiesiog reikia šiek tiek daugiau laiko, kad panaudočiau visą savo arsenalą. Ilgai nebuvau kovojęs. Metus, ar ne? Buvau truputį nedrąsus ir nelabai pasitikėjau, todėl jį apkabinau, kai paguldžiau. Mano pargriovimas nebuvo labai efektyvus. Ilgai nekovojau, praradau šiek tiek laiko pajautimą visur.
Kai antrasis raundas prasidėjo, pamažu įsivažiavau. Pradėjau judėti šiek tiek geriau. Pradėjau jausti kovą. Pasakiau sau: „Gerai, dabar metas eiti į priekį.“ Jis pataikė gerų smūgių į mane, o aš pasiėmiau kelias sekundes atsistatyti. Man užteko trijų ar penkių sekundžių atsigauti po tų smūgių. Tai buvo geri, švarūs smūgiai. Aš turiu stiprų smakrą. Toks šis darbas. Aš jį myliu.“
Kalbėdamas apie ateitį, J. Walkeris narve iškvietė Janą Blachowiczą, tačiau tame pačiame interviu atsitraukė nuo šio iššūkio. Užkulisiuose jis teigė, kad sprendimą paliks UFC vadybininkui Mickui Maynardui.
„Neturiu jokios idėjos, – sakė J. Walkeris. – Buvau labai susitelkęs į šį kiną. Net nežiūriu į reitingus. Man nerūpi, kaip tai įvyks. Kad ir su kuo suves vadybininkai, aš tai priimsiu.“
Po „UFC Fight Night 257“ keturi kovotojai už pasirodymus Šanchajaus „Mercedes-Benz“ arenoje gavo po papildomus 50 tūkst. JAV dolerių premijas.
„Vakaro pasirodymas“: Uranas Satybaldievas
U. Satybaldievas (10-1 MMA, 1-1 UFC) pateko į UFC istoriją, kai pasmaugė Diyarą Nurgozhayų (10-2 MMA, 0-2 UFC) vos penktą kartą organizacijos istorijoje panaudotu „Ezekiel choke“. Buvęs LFA pussunkio svorio kategorijos čempionas tokiu būdu iškovojo pirmąją pergalę UFC ir dar papildomai 50 tūkst. JAV dolerių.
„Vakaro pasirodymas“: Kyle’as Daukaus
K. Daukaus (16-4 MMA, 3-4 UFC) 2022 m. po kelių pralaimėjimų buvo atleistas iš UFC, tačiau vėliau laimėjo CFFC titulą. Sugrįžęs šeštadienį, vos per 43 sekundes nokautavo favoritu laikytą Michelį Pereirą (31-14 MMA, 9-5 UFC).
„Vakaro pasirodymas“: Charlesas Johnsonas
C. Johnsonas (18-7 MMA, 7-5 UFC) turėjo sunkų pirmąjį raundą prieš iki tol nepralaimėjusį Lone’erą Kavanaghą (9-1 MMA, 2-1 UFC), tačiau antrojo raundo pabaigoje, kai L. Kavanaghas leidosi atgal po C. Johnsono atakos ir nuleido rankas, amerikietis pataikė tiesiai į smakrą ir pasiuntė varžovą į nokautą, atimdamas jam nepriekaištingą pergalių seriją.
„Vakaro pasirodymas“: Johnny Walkeris
Visi turnyro rezultatai:
Johnny Walkeris nugalėjo Zhangą Mingyangą techniniu nokautu – 2 raundas, 2:37
Aljamainas Sterlingas nugalėjo Brianą Ortegą vieningu teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45)
Sergejus Pavlovičius nugalėjo Waldo Cortesą-Acostą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)
Su Mudaerji nugalėjo Keviną Borjasą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Taiyilake Nueraji nugalėjo Kieferį Crosbie techniniu nokautu – 1 raundas, 3:33
Gauge’as Youngas nugalėjo Hayisaerą Maheshate vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)
Charlesas Johnsonas nugalėjo Lone’erą Kavanaghą nokautu – 2 raundas, 4:35
Rongas Zhu nugalėjo Austiną Hubbardą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)
Kyle’as Daukaus nugalėjo Michelį Pereirą techniniu nokautu – 1 raundas, 0:43
Yi Zha nugalėjo Westiną Wilsoną nokautu – 1 raundas, 0:37
SuYoungas You nugalėjo Xiao Longą vieningu teisėjų sprendimu (29-28, 29-28, 29-28)
Uranas Satybaldievas nugalėjo Diyarą Nurgozhayų skausmingu veiksmu („Ezekiel choke“) – 1 raundas, 2:45
