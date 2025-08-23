Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvių varžovus į pergalę vedė 51 tašką įmetęs duetas

2025-08-23 22:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 22:07

Vokietijos rinktinė pergalingai užbaigė pasirengimo ciklą. Alexo Mumbru treniruojama komanda namuose 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) įveikė Ispanijos krepšininkus.

Franzas Wagneris | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinė pergalingai užbaigė pasirengimo ciklą. Alexo Mumbru treniruojama komanda namuose 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) įveikė Ispanijos krepšininkus.

0

Šeimininkams daugiausiai naudos atnešė Franzas Wagneris ir Dennisas Schroderis, kartu surinkę 51 tašką. Pirmasis pelnė 29 taškus, antrasis – 22.

Tai buvo antrasis tarpusavio susitikimas per kelias dienas. Madride vokiečiai taip pat nugalėjo ispanus – tuomet per pratęsimą pergalę 106:105 užtikrino Denniso Schroderio metimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos čempionate Vokietija B grupėje Tamperėje varžysis su Lietuva, Suomija, Juodkalnija, Švedija ir Didžiąja Britanija. Ispanijos rinktinė C grupėje susitiks su Bosnija ir Hercegovina, Graikija, Italija, Kipru ir Sakartvelu.

Vokietija: Franzas Wagneris 29, Dennisas Schroderis 22, Andreasas Obstas 11, Isaacas Bonga 9.

Ispanija: Sergio De Larrea 14, Santi Yusta 13, Santi Aldama 12, Jaime Pradilla 9, Willy Hernangomezas ir Dario Brizuela po 8.

