Lietuvių varžovus į pergalę vedė 51 tašką įmetęs duetas

Šeimininkams daugiausiai naudos atnešė Franzas Wagneris ir Dennisas Schroderis, kartu surinkę 51 tašką. Pirmasis pelnė 29 taškus, antrasis – 22.
Tai buvo antrasis tarpusavio susitikimas per kelias dienas. Madride vokiečiai taip pat nugalėjo ispanus – tuomet per pratęsimą pergalę 106:105 užtikrino Denniso Schroderio metimas.
Europos čempionate Vokietija B grupėje Tamperėje varžysis su Lietuva, Suomija, Juodkalnija, Švedija ir Didžiąja Britanija. Ispanijos rinktinė C grupėje susitiks su Bosnija ir Hercegovina, Graikija, Italija, Kipru ir Sakartvelu.
Vokietija: Franzas Wagneris 29, Dennisas Schroderis 22, Andreasas Obstas 11, Isaacas Bonga 9.
Ispanija: Sergio De Larrea 14, Santi Yusta 13, Santi Aldama 12, Jaime Pradilla 9, Willy Hernangomezas ir Dario Brizuela po 8.
