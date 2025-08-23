Stavickytė Rygoje pasiekė geriausius karjeros rezultatus, Imedashvili užėmė 12-ą vietą dailiojo čiuožimo varžybose

Vaikinų varžybose 12-ą vietą užėmė Luka Imedashvili (161,57 balo). Lietuvos atstovas 12-as buvo tiek trumpojoje (54,46), tiek laisvojoje (107,11) programoje.
Nugalėjo japonas Rio Nakata (246,94), aplenkęs kanadietį Graysoną Longą (221,71) bei vokietį Genrikhą Gartungą (210,01). Iš viso varžėsi 23 čiuožėjai.
Merginų varžybose karjeros rekordus gerinusi Evelina Stavickytė buvo 13-a (142,05) tarp 31 sportininkės. Po trumposios programos lietuvė rikiavosi 16-a (46,13), bet laisvojoje programoje užėmė 11-ą vietą (95,92).
Pergalę šventė japonė Mei Okada (189,67), antra buvo Jiyu Huh (186,55) iš Pietų Korėjos, trečia – šveicarė Elisabeth Dibbern (173,67).
