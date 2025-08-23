Hernangomezas sureagavo į žemą Ispanijos poziciją FIBA reitinge

Naujausiuose FIBA reitinguose Ispanija užima tik 11-ąją vietą. Tai yra žema pozicija, turint omenyje, jog Ispanija yra čempionų titulą ginanti ir nuolat tarp favoritų laikoma komanda.
„Nežinau, kas sudarinėja tuos reitingus – žmonės, kurie žiūri draugiškas rungtynes, kurie nusimano apie krepšinį… Mes niekada nesirūpinome reitingais, –sakė J. Hernangomezas. – Viskas sprendžiasi aikštėje, rungtynės po rungtynių. Tai matėme ir prieš Vokietiją. Mes galime kovoti su bet kuo. Turėjome 20 taškų pranašumą prieš Prancūziją, turėjome galimybę nugalėti Vokietiją, o esame dešimčia pozicijų žemiau jų?“
„Bet kas gali nutikti. Reikia ir šiek tiek sėkmės, o jos mes turėjome, kai laimėjome“, – pridūrė jis.
Ispanija sieks apginti čempionų titulą pradėdama grupės etapą Limasolyje, kur varžysis su Graikija, Italija, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininku Kipru.
