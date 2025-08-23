Vokiečiai antrą kartą ispanus parklupdė užtikrinčiau

Alexo Mumbru auklėtiniai Kelne prieš ispanus laimėjo 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24).
Šeimininkai atsiplėšė dar pirmajame kėlinyje (24:11), o vėliau laikėsi dviženklio pranašumo ir laimėjo be nesklandumų.
29 taškus nugalėtojams pelnė Franzas Wagneris (8/8 dvitaškių, 6 atk. kam., 9 išpr. praž.), 22 – Dennisas Schroderis (9 rez. perd., 5/10 tritaškių), Andreasas Obstas (3/8 tritaškių), 9 – Isaacas Bonga.
Žalgirietis Maodo Lo per 17 minučių pelnė 4 taškus (2/3 dvitaškių, 0/3 tritaškių), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei kartą prasižengė.
Svečiams 14 taškų surinko Sergio De Larrea (4/7 tritaškių), 13 – Santiago Yusta, 12 – Santiago Aldama (3/8 tritaškių), 9 – Jaime Pradilla, po 8 – Willy Hernangomezas (10 atk. kam.) ir Dario Brizuela (1/5 tritaškių).
Ispanai pasirengimą baigė laimėję tik vieną iš šešių susitikimų, vokiečiai per šešis kontrolinius mačus nusileido tik serbams (81:91).
Vokietija Europos čempionato B grupėje sutiks Suomiją, Didžiąją Britaniją, Lietuvą, Švediją ir Juodkalniją. Ispanai C grupėje grumsis su kipriečiais, italais, kartvelais, graikais ir bosniais.
