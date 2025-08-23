Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

A.Šengunas baudė būsimus lietuvių varžovus

2025-08-23 21:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-23 21:48

Pasirengimą Europos čempionatui tvirta pergale baigė Turkijos nacionalinė komanda.

A.Šengunas vėl buvo sunkiai sulaikomas (BNS nuotr.)

0

Ergino Atamano kariauna Stambule 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21) nugalėjo Juodkalniją.

Didžiąją dalį darbo turkai nuveikė trečiajame kėlinyje, kuriame susikrovė dviženklį pranašumą (76:64) bei išlaikė šį iki finalo sirenos.

Nugalėtojams Alperenas Šengunas per 27 minutes surinko 26 taškus (10/15 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 6/9 baudų metimų), 11 atkovotų, 4 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką, pražangą bei 34 naudingumo balus.

19 taškų pridėjo Cedi Osmanas (3/6 tritaškių), po 10 – Šehmusas Hazeras (4 atk. kam.) ir Furkanas Korkmazas, 8 – Ademas Bona. Turkai šiame mače vertėsi be Shane’o Larkino.

Svečiams 23 taškus surinko Igoris Drobnjakas (5 rez. perd.), 20 – Marko Simonovičius (10 atk. kam., 4/6 tritaškių), 13 – Kyle’as Allmanas (5 rez. perd., 7 klaidos), po 9 – Nikola Vučevičius (4 rez. perd.) ir Andrija Slavkovičius.

REKLAMA

Juodkalniečiai pasirengimą baigė laimėję du iš penkių sužaistų mačų, turkai startavo dviem nesėkmėmis, bet dabar užfiksavo trečiąją pergalę paeiliui.

E.Atamano auklėtiniai Europos čempionato A grupėje sutiks Čekiją, Serbiją, Latviją, Estiją ir Portugaliją. Juodkalniečiai B grupėje grumsis su vokiečiais, suomiais, britais, lietuviais ir švedais.

