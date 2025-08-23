Paskelbtas Serbijos rinktinės dvyliktukas

Trys paskutinieji žaidėjai, palikę serbų rinktinę, yra Nikola Topičius, Balša Koprivica ir Dejanas Davidovacas.
Serbijos rinktinės sudėtis: Bogdanas Bogdanovičius (Los Andželo „Clippers“), Stefanas Jovičius (be klubo), Vasilije Micičius (Tel Avivo „Hapoel“), Vanja Marinkovičius (Belgrado „Partizan“), Aleksa Avramovičius, Filipas Petruševas (abu – Dubajaus „Dubai“), Marko Guduričius (Milano „EA7 Emporio Armani“), Ognjenas Dobričius (Belgrado „Crvena Zvezda“), Nikola Jovičius (Majamio „Heat“), Tristanas Vukčevičius (Vašingtono „Wizards“), Nikola Jokičius (Denverio „Nuggets“), Nikola Milutinovas (Pirėjo „Olympiacos“).
Serbai Europos čempionatą pradės A grupėje varžydamiesi su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Čekija.
Čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją, o finalas rugsėjo 14-ąją numatytas Rygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!