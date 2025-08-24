Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„Kai tu neberandi drąsos nuspausti gaiduką, tada laimėti kovą narve tampa itin sudėtinga“: Ortegai – raginimas permąstyti ateitį

2025-08-24 17:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 17:02

Šeštadienį Šanchajuje (Kinija) įvyko UFC „Fight Night“ kategorijos turnyras, kuriame Aljamainas Sterlingas visus 5 raundus dominavo prieš Brianą Ortegą (50:45, 50:45, 50:45).

Brianas Ortega | Scanpix nuotr.

Šeštadienį Šanchajuje (Kinija) įvyko UFC „Fight Night“ kategorijos turnyras, kuriame Aljamainas Sterlingas visus 5 raundus dominavo prieš Brianą Ortegą (50:45, 50:45, 50:45).

0

B. Ortega penktadienį ilgai kankinosi svėrimų metu ir, kai kurių šaltinių duomenimis, nualpo bei vyko į ligoninę. Visgi, kovos nuspręsta neatšaukti, tik ji buvo perkelta į aukštesnę svorio kategoriją, nes B. Ortega likusių kilogramų numesti nebūtų galėjęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį B. Ortegą į akistatą su A. Sterlingu stojo kaip zombis, o šeštadienį atrodė ne ką geriau. A. Sterlingas atliko daugiau nei dvigubai pranoko varžovą pagal tikslius smūgius (124 prieš 55), 3 kartus pargriovė B. Ortegą ir kontroliavo varžovą 3 min. 55 sek., kai B. Ortega kontrolę išlaikė vos 8 sek.

Po tokio pasirodymo B. Ortegai kritikos pažėrė buvęs garsus MMA teisėjas Johnas McCarthy.

„Brianui, ką tu galvoji? Ar tu dar tikrai nori tuo užsiimti? Aš Brianą pažįstu seniai, dar nuo tada, kai jis nebuvo patekęs į UFC. Jis nuolat kalbėdavo apie tai, kaip dievina kovas ir kad negali gyventi be šio sporto. Dabar jis lyg kalba panašiai, bet narve nebedaro to, ką darydavo anksčiau. Panašu, kad Briano viduje kažkas pasikeitė. Kai tu neberandi drąsos nuspausti gaiduką, tada laimėti kovą narve tampa itin sudėtinga. Aš nebematau to agresyvumo iš Briano narve, kuriuo jis anksčiau pasižymėdavo“, – sakė J. McCarthy.

REKLAMA

Tuo tarpu A. Sterlingas po pergalės pareiškė, kad nori susikauti su dabartiniu puslengvio svorio kategorijos pasaulio čempionu Alexanderiu Volkanovskiu, nors savo kovos stiliumi fanams ir vėl nepaliko įspūdžio.

„Koviausi su tikrai kietu vyruku, kuris kadaise pretendavo į čempiono diržą, ir padariau savo darbą. Volkanovskį aš gerbiu, jis tikras gangsteris, bet norėčiau gauti dar vieną progą kautis dėl čempiono diržo“, – sakė A. Sterlingas.

