  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

PJ Washingtonas artėja prie naujos ilgalaikės sutarties su „Mavericks“ klubu

2025-08-25 20:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 20:22

Daugiau nei metus Dalaso „Mavericks“ gretose žaidžiantis PJ Washingtonas turėtų čia likti dar ilgesniam laikui.

Washingtonas | Scanpix nuotr.

Daugiau nei metus Dalaso „Mavericks“ gretose žaidžiantis PJ Washingtonas turėtų čia likti dar ilgesniam laikui.

0

Pranešama, kad dar iki sezono pradžios 27 metų 198 cm ūgio puolėjas turėtų pasirašyti naują kontraktą su „Mavericks“ ekipa.

Nuo penktadienio amerikietis galės sukirsti rankomis dėl ketverių metų ir 90 mln. JAV dolerių sandorio. Tiesa, čia maksimalus variantas, tad lieka neaišku, dėl kokios sumos susitars abi pusės.

PJ Washingtonas į Dalasą atvyko praėjusių metų vasario mėnesį, kai po mainų paliko Šarlotės „Hornets“ komandą.

Praeitą sezoną krepšininkas per vidutiniškai 32 minutes pasiekė 14,7 taško, 7,8 atkovoto, 1,1 perimto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 1,1 blokuoto metimo vidurkius.

