  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Teigiamo dopingo testo sulaukęs Sergejus Maslobojevas savanoriškai atsisakė „Glory“ čempiono titulo: „Aš sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų“

2025-08-26 22:34 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-26 22:34

Antradienį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas (42–7, 26 nokautai) savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

Kovos akimirka (Alexis Goudeau nuotr.) | „Glory“ nuotr.

Antradienį „Glory" organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas (42–7, 26 nokautai) savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100" turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas.

2

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą (52–12–1, 28 nokautai) į nokdauną ir ketvirtajame raunde pasiekė techninį nokautą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors S. Maslobojevas neginčija testo rezultatų, šiuo metu jis aiškinasi galimą uždraustosios medžiagos šaltinį. Pasak „Glory“ sportininkų saugos ir reguliavimo reikalų vyresniosios viceprezidentės Nadios Silk, S. Maslobojevui suteikta sąžiningo nagrinėjimo teisė pagal „Glory“ antidopingo taisykles. Jo gynybą nepriklausomai peržiūrės Antidopingo komitetas.

„Noriu visiškai aiškiai pasakyti, kad niekada sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų. Visus savo papildus išsiunčiau analizei, kad būtų nustatytas bet kokios galimos taršos šaltinis, nes esu visiškai įsipareigojęs švariam sportui ir sąžiningam žaidimui. Aš sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų.“

Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.

„Glory 100“ turnyre tai buvo antroji S. Maslobojevo ir T. Khbabezo kovotojų tarpusavio dvikova. Pirmą kartą ji įvyko 2022 m. „Collision 4“ turnyre, kai S. Maslobojevas po atkaklios kovos skirtingu teisėjų sprendimu įveikė T. Khbabezą ir iškovojo tuo metu laisvą čempiono diržą. Ši dvikova „Glory“ buvo pripažinta metų kova.

2023 m. vasarį S. Maslobojevas titulą prarado kontraversišku medikų sprendimu, kai jam dėl kirstinės žaizdos kojoje nebuvo leista tęsti kovos prieš Donegi Abena. 2023 m. vasario – 2024 m. kovo laikotarpiu „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempionu buvęs D. Abena savo titulą apgynė tik kartą, tačiau tuomet pralaimėjo T. Khbabezui. Pats T. Khbabezas 2023 m. birželį tapo laikinuoju šios svorio kategorijos čempionu, kai nokautu ketvirtajame raunde nugalėjo Mohamedą Amine, o 2024 m. kovą įveikė D. Abena ir buvo pripažintas neginčijamu pussunkio svorio kategorijos čempionu. D.Abena prieš T. Khbabezą dar kartą į kovą stojo 2024 m. gruodį, tačiau pralaimėjo skirtingu teisėjų sprendimu ir paskelbė apie karjeros pabaigą kikbokse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

