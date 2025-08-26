Teigiamo dopingo testo sulaukęs Sergejus Maslobojevas savanoriškai atsisakė „Glory“ čempiono titulo: „Aš sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų“

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą (52–12–1, 28 nokautai) į nokdauną ir ketvirtajame raunde pasiekė techninį nokautą.
Nors S. Maslobojevas neginčija testo rezultatų, šiuo metu jis aiškinasi galimą uždraustosios medžiagos šaltinį. Pasak „Glory“ sportininkų saugos ir reguliavimo reikalų vyresniosios viceprezidentės Nadios Silk, S. Maslobojevui suteikta sąžiningo nagrinėjimo teisė pagal „Glory“ antidopingo taisykles. Jo gynybą nepriklausomai peržiūrės Antidopingo komitetas.
„Noriu visiškai aiškiai pasakyti, kad niekada sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų. Visus savo papildus išsiunčiau analizei, kad būtų nustatytas bet kokios galimos taršos šaltinis, nes esu visiškai įsipareigojęs švariam sportui ir sąžiningam žaidimui. Aš sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų.“
Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.
GLORY announces that Sergej Maslobojev has voluntarily vacated the GLORY world Light Heavyweight Title as the result of a positive drug test at GLORY 100.— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) August 26, 2025
„Glory 100“ turnyre tai buvo antroji S. Maslobojevo ir T. Khbabezo kovotojų tarpusavio dvikova. Pirmą kartą ji įvyko 2022 m. „Collision 4“ turnyre, kai S. Maslobojevas po atkaklios kovos skirtingu teisėjų sprendimu įveikė T. Khbabezą ir iškovojo tuo metu laisvą čempiono diržą. Ši dvikova „Glory“ buvo pripažinta metų kova.
2023 m. vasarį S. Maslobojevas titulą prarado kontraversišku medikų sprendimu, kai jam dėl kirstinės žaizdos kojoje nebuvo leista tęsti kovos prieš Donegi Abena. 2023 m. vasario – 2024 m. kovo laikotarpiu „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempionu buvęs D. Abena savo titulą apgynė tik kartą, tačiau tuomet pralaimėjo T. Khbabezui. Pats T. Khbabezas 2023 m. birželį tapo laikinuoju šios svorio kategorijos čempionu, kai nokautu ketvirtajame raunde nugalėjo Mohamedą Amine, o 2024 m. kovą įveikė D. Abena ir buvo pripažintas neginčijamu pussunkio svorio kategorijos čempionu. D.Abena prieš T. Khbabezą dar kartą į kovą stojo 2024 m. gruodį, tačiau pralaimėjo skirtingu teisėjų sprendimu ir paskelbė apie karjeros pabaigą kikbokse.
