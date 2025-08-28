„Chelsea“ susitarė su „Man Utd“ dėl Garnacho įsigijimo

Pasak šaltinių, „mėlynieji“ paklos už argentinietį maždaug 40 milijonų svarų sterlingų siekiančią sumą. Susitarimas buvo pasiektas, į jį įtraukta 10 proc. pardavimo sąlyga.
A. Garnacho pasirašys su „Chelsea“ ilgalaikį, net septynerių metų trukmės kontraktą. Pastarasis buvo sulaukęs pasiūlymo ir iš Saudo Arabijos, tačiau norėjo prisijungti tik prie „mėlynųjų“.
A. Garnacho yra vienas iš keleto žaidėjų, kuriais nori šią vasarą atsikratyti „Raudonųjų velnių“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas. Argentiniečio vertė kiek anksčiau siekė net 70 mln. svarų sterlingų, tačiau augantis „Premier“ lygos varžovų susidomėjimas paskatino parduoti už mažesnę kainą.
