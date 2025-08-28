Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Ruben Amorimas: „Manchester United“ permainas turi pradėti nuo požiūrio ir klubo struktūros, o ne žaidėjų sudėties“

2025-08-28 17:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 17:38

Ruben Amorimas po skaudaus pralaimėjimo prieš „Grimsby Town“ „Carabao“ taurės turnyre pripažino, jog komanda turi keistis.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

Ruben Amorimas po skaudaus pralaimėjimo prieš „Grimsby Town“ „Carabao“ taurės turnyre pripažino, jog komanda turi keistis.

0

Treneris iš Portugalijos pripažino, jog nebeliko galimybės vėl keisti visų žaidėjų, šį darbą turi atlikti jis.

„Jei mes nepasirodome aikštėje, kažkas turi pasikeisti, o 22 žaidėjų dar kartą nepakeisi. Reikia keistis ir tai trenerio darbas, tačiau matosi, kad niekas nepasikeitė,“ – sakė R. Amorimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos strategas pripažino, jog rezultatai rodo aiškų stagnacijos ženklą:

„Žaidėjai labai aiškiai parodė, ko nori savo pasirodymu. Nuo šiol esminės permainos turi vykti ne žaidėjų sudėtyje, o požiūryje ir klubo struktūroje.“

Pasak R. Amorimo, „Manchester United“ klubas negali vėl iš pagrindų keisti sudėties: reikia spręsti aplinkos ir klubo veiklos problemas. Specialistas teigia, kad dabar pertraukos metu bus svarstomi tolimesni žingsniai ir planas, nes rezultatai grasina klubo ilgalaikiams tikslams.

