Ruben Amorimas: „Manchester United“ permainas turi pradėti nuo požiūrio ir klubo struktūros, o ne žaidėjų sudėties“

Treneris iš Portugalijos pripažino, jog nebeliko galimybės vėl keisti visų žaidėjų, šį darbą turi atlikti jis.
„Jei mes nepasirodome aikštėje, kažkas turi pasikeisti, o 22 žaidėjų dar kartą nepakeisi. Reikia keistis ir tai trenerio darbas, tačiau matosi, kad niekas nepasikeitė,“ – sakė R. Amorimas.
Komandos strategas pripažino, jog rezultatai rodo aiškų stagnacijos ženklą:
„Žaidėjai labai aiškiai parodė, ko nori savo pasirodymu. Nuo šiol esminės permainos turi vykti ne žaidėjų sudėtyje, o požiūryje ir klubo struktūroje.“
Pasak R. Amorimo, „Manchester United“ klubas negali vėl iš pagrindų keisti sudėties: reikia spręsti aplinkos ir klubo veiklos problemas. Specialistas teigia, kad dabar pertraukos metu bus svarstomi tolimesni žingsniai ir planas, nes rezultatai grasina klubo ilgalaikiams tikslams.
