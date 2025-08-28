Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Sedekerskis: apie jo vaidmenį puolime ir Šaro prognozę

2025-08-28 17:26
2025-08-28 17:26

Lietuvos rinktinė ketvirtadienį surengė treniruotę prieš artėjančias Europos čempionato grupės rungtynes su Juodkalnija. Tadas Sedekerskis pasidalijo mintimis apie būsimą varžovą, savo vaidmenį ir komandos žaidimą.

Tadas Sedekerskis | BNS nuotr.

0

„Po truputį priprantame, gal praėjo jaudulys. Tikiuosi, rytoj bus geriau. Esame alkani pergalių, pasiruošę sunkiu darbu išsikovoti sirgalių meilę ir mėgautis krepšiniu“, – sakė T. Sedekerskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po dvikovos su britais puolėjas nesureikšmino ilgų analizių.

„Laiko nėra daug, per daug neanalizavome. Šiandien žiūrėjome jau Juodkalnijos skautingą. Per vieną treniruotę per daug nepridirbsi, daug rungtynių, darėme derinių analizę“, – kalbėjo jis.

Apie Juodkalnijos galimybes jis kalbėjo atsargiai: „Jie neblogai laikėsi pirmoje pusėje, antroje Obstas rodė nuostabų žaidimą ir perlaužė rungtynes. Juodkalnija neturi ilgiausio suolo, jėgų pritrūko gale.“

Rungtynėse teks stabdyti ne tik Nikola Vučevičių.

„Yra puikiai išreikštas lyderis, reikia stabdyti jį, bet neužmiršti ir kitų, kad nebūtų koncentracija į Vučevičių ir kiti pridarytų problemų. Dabar krepšinį moka žaisti visi“, – aiškino jis.

Asmeninės dvikovos su N. Vučeviciumi jis nesureikšmina.

„Šįkart manau, kad rinksimės kitokį planą. Nauji treneriai, kitas štabas, kitos idėjos. Neabejoju, šitas planas veiks“, – sakė T. Sedekerskis.

Dėl kamuolio puolime T. Sedekerskis nesiskundžia.

„Dažnai apie tai pagalvoji, čia Lietuvos rinktinė. Atvažiavome siekti bendro tikslo. Kaip ir treneris Rimas minėjo, svarbu laimėti, o ne kiek taškų įmetei. Jeigu būsi rezultatyviausias, bet komanda pralaimės, niekas to neprisimins. Jeigu rinktinė laimi, visi didvyriai yra ir mylimi bei ant rankų nešiojami“, – sakė puolėjas.

Didžiausias akcentas – klaidų mažinimas ir kova dėl kamuolių.

„Mes žaidžiame tokį stilių – labai agresyvi gynyba ir greitas puolimas, o tada atsiranda įvairiausių klaidų. Toks yra mūsų braižas ir atsiras klaidelių, kai bandai rungtyniauti greitai. Turime mažinti klaidas, turime gerai kovoti dėl kamuolių ir nesuteikti varžovams antrų šansų. Tobulėti dar tikrai yra kur“, – teigė jis.

Į Šarūno Jasikevičiaus prognozę, kad medalius iškovos latviai, T. Sedekerskis reagavo ramiai.

„Nežinojau net. Čia yra jo nuomonė. Latviai žaidžia namuose, turi neblogą komandą. Kai patys žaidėme prieš juos, pirmoje dalyje atrodė kaip kosminė rinktinė, Bertanis viską pataikė, Lomažas atrodė kaip Eurolygos geriausias žaidėjas. Iš vieno mačo nieko negalima spręsti, yra begalė rungtynių. Kiekviena komanda turės dar įrodyti, nes prognozės ir lieka prognozėmis. Patinka, kad mes viską norime pasiekti per sunkų darbą, gynybą ir komandinį žaidimą“, – sakė T. Sedekerskis.  

